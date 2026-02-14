Сохранением редких видов орлов займутся на Байкале

Как сообщили в пресс-службе ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», один из проектов — «Сохраним легендарных орлов Байкала» орнитолога Виталия Рябцева — направлен на сохранение в Предбайкалье четырех видов орлов: могильника, большого подорлика, степного орла и беркута. Популяция этих птиц находится под угрозой сокращения и даже полного исчезновения. Автор проекта предполагает, что изменить ситуацию сможет обследование лесостепных районов для определения численности этих видов и их распространения, а также успешности размножения.
Эти данные позволят сформировать охранные меры и предоставят возможность ученым из России и Китая оценить безопасность орлов на зимовках в юго-восточной Азии и принимаемые для их сохранения меры за рубежом. Автор инициативы собирается предоставлять информацию об исследованиях россиянам и гидам, работающим на Ольхоне, а также местным шаманам.
Еще один проект посвящен восстановлению биоразнообразия на мысе Бурхан острова Ольхон. Волонтеры благотворительного фонда «Подари планете жизнь» планируют создать в течение 3 лет сеть троп, которые позволят снизить рекреационную нагрузку. Будут установлены ограждения от техники и скота, созданы «зоны тишины» и микрорезерваты для восстановления растений-эндемиков. Кроме этого, запланирована просветительская работа среди туристов.
Житель Иркутска Михаил Малышев готов оказать помощь в защите байкальского леса от пожаров. Мужчина подготовил проект по оборудованию двух автоматизированных комплексов видеонаблюдения в 2026 году. Техника будет работать около Листвянки для оперативного выявления возгораний м их локализации на ранней стадии. Это позволит минимизировать экологический и экономический ущерб, а также защитить местообитания редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных на особо охраняемой природной территории.
Волонтеры автономной социально-культурной некоммерческой организации «Сила Байкала» намерены продолжать очистку «Храмов природы» для сохранения краснокнижных мхов и лишайников. Для этого авторы проекта будут использовать лазер, которые не повреждает поверхность и не оставляет отходы после применения. Луч проходит по контуру живых растений и лишайников, не затрагивая их.
Старт реализации проекта запланирован на март 2026 года. его завершат в ноябре 2028. За это время его участники намерены исследовать и очистить от краски более 12 популярных природных скал в Иркутской области, республиках Бурятии и Алтая, проинформировать и предложить помощь в очистке скал сотрудникам ООПТ и волонтерам гидам-экскурсоводам.
Ранее агентство сообщало, что в центральной экологической зоне Байкальской природной территории (ЦЭЗ БПТ) полностью ликвидированы все несанкционированные свалки на землях лесного фонда. Это стало результатом работы регионального Минлесхоза по очистке и защите уникальной экосистемы Байкала.