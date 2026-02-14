Сохранением редких видов орлов займутся на Байкале

Житель Иркутска Михаил Малышев готов оказать помощь в защите байкальского леса от пожаров. Мужчина подготовил проект по оборудованию двух автоматизированных комплексов видеонаблюдения в 2026 году. Техника будет работать около Листвянки для оперативного выявления возгораний м их локализации на ранней стадии. Это позволит минимизировать экологический и экономический ущерб, а также защитить местообитания редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных на особо охраняемой природной территории.