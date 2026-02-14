Ричмонд
Сохранением редких видов орлов займутся на Байкале

IrkutskMedia, 14 февраля. Несколько проектов, направленных на защиту природы Байкала, получат поддержку Президентского фонда природы по итогам второго этапа грантового конкурса. Авторы семи инициатив из Иркутской области получат денежные средства, которые смогут направить на претворение планов в жизнь. Некоторые проекты будут реализованы в Прибайкальском нацпарке.

Источник: Без источника

Как сообщили в пресс-службе ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», один из проектов — «Сохраним легендарных орлов Байкала» орнитолога Виталия Рябцева — направлен на сохранение в Предбайкалье четырех видов орлов: могильника, большого подорлика, степного орла и беркута. Популяция этих птиц находится под угрозой сокращения и даже полного исчезновения. Автор проекта предполагает, что изменить ситуацию сможет обследование лесостепных районов для определения численности этих видов и их распространения, а также успешности размножения.

Эти данные позволят сформировать охранные меры и предоставят возможность ученым из России и Китая оценить безопасность орлов на зимовках в юго-восточной Азии и принимаемые для их сохранения меры за рубежом. Автор инициативы собирается предоставлять информацию об исследованиях россиянам и гидам, работающим на Ольхоне, а также местным шаманам.

Еще один проект посвящен восстановлению биоразнообразия на мысе Бурхан острова Ольхон. Волонтеры благотворительного фонда «Подари планете жизнь» планируют создать в течение 3 лет сеть троп, которые позволят снизить рекреационную нагрузку. Будут установлены ограждения от техники и скота, созданы «зоны тишины» и микрорезерваты для восстановления растений-эндемиков. Кроме этого, запланирована просветительская работа среди туристов.

Житель Иркутска Михаил Малышев готов оказать помощь в защите байкальского леса от пожаров. Мужчина подготовил проект по оборудованию двух автоматизированных комплексов видеонаблюдения в 2026 году. Техника будет работать около Листвянки для оперативного выявления возгораний м их локализации на ранней стадии. Это позволит минимизировать экологический и экономический ущерб, а также защитить местообитания редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных на особо охраняемой природной территории.

Волонтеры автономной социально-культурной некоммерческой организации «Сила Байкала» намерены продолжать очистку «Храмов природы» для сохранения краснокнижных мхов и лишайников. Для этого авторы проекта будут использовать лазер, которые не повреждает поверхность и не оставляет отходы после применения. Луч проходит по контуру живых растений и лишайников, не затрагивая их.

Старт реализации проекта запланирован на март 2026 года. его завершат в ноябре 2028. За это время его участники намерены исследовать и очистить от краски более 12 популярных природных скал в Иркутской области, республиках Бурятии и Алтая, проинформировать и предложить помощь в очистке скал сотрудникам ООПТ и волонтерам гидам-экскурсоводам.

Ранее агентство сообщало, что в центральной экологической зоне Байкальской природной территории (ЦЭЗ БПТ) полностью ликвидированы все несанкционированные свалки на землях лесного фонда. Это стало результатом работы регионального Минлесхоза по очистке и защите уникальной экосистемы Байкала.