Хороводом «Сагаалганай ёхор» встретят Белый месяц в Иркутске

В Иркутске 18 февраля встретят Белый месяц — пройдёт традиционное мероприятие «Сагаалганай ёхор». Кружиться в огромном хороводе иркутяне будут на площади у Дворца спорта «Труд». Сбор гостей назначен на 17:00.
Праздник откроется буддийским обрядом освящения белой пищи и сладостей. Ламы иркутского дацана проведут ритуал, призванный привлечь благополучие и процветание. Все желающие могут принести молочные продукты, печенье, мармелад и конфеты с собой.
В программе — театрализованные постановки и выступления артистов, которые создадут неповторимую атмосферу праздника. Не обойдётся и без конкурсов: гости смогут не только посмотреть на представления, но и сами принять участие в развлечениях.
Особая часть праздника — национальные мастер классы. Представители народов, проживающих в Иркутской области, поделятся секретами народного творчества и познакомят гостей с культурными традициями. Это отличная возможность узнать больше о многонациональном колорите Прибайкалья и попробовать себя в традиционных ремёслах.
Всех участников ждёт розыгрыш призов. А тем, кто придёт в национальных костюмах, организаторы приготовили особое угощение — его раздадут бесплатно.
Завершится праздник традиционным круговым танцем Ёхор.