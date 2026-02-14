Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хороводом «Сагаалганай ёхор» встретят Белый месяц в Иркутске

Сбор гостей назначен на 17:00 на площади у Дворца спорта «Труд».

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске 18 февраля встретят Белый месяц — пройдёт традиционное мероприятие «Сагаалганай ёхор». Кружиться в огромном хороводе иркутяне будут на площади у Дворца спорта «Труд». Сбор гостей назначен на 17:00.

Праздник откроется буддийским обрядом освящения белой пищи и сладостей. Ламы иркутского дацана проведут ритуал, призванный привлечь благополучие и процветание. Все желающие могут принести молочные продукты, печенье, мармелад и конфеты с собой.

В программе — театрализованные постановки и выступления артистов, которые создадут неповторимую атмосферу праздника. Не обойдётся и без конкурсов: гости смогут не только посмотреть на представления, но и сами принять участие в развлечениях.

Особая часть праздника — национальные мастер классы. Представители народов, проживающих в Иркутской области, поделятся секретами народного творчества и познакомят гостей с культурными традициями. Это отличная возможность узнать больше о многонациональном колорите Прибайкалья и попробовать себя в традиционных ремёслах.

Всех участников ждёт розыгрыш призов. А тем, кто придёт в национальных костюмах, организаторы приготовили особое угощение — его раздадут бесплатно.

Завершится праздник традиционным круговым танцем Ёхор.