В Москву на День влюблённых пришло рекордное тепло

Однако тепло простоит недолго. Уже в ночь на 15 февраля в город придёт холодный фронт со снегопадом. Утром столбики термометров опустятся до −8…-10 градусов в Москве и до −13 градусов в области. Днём в воскресенье ожидается не выше −6…-8 градусов.