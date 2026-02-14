В Москву на День влюблённых пришло рекордное тепло

По данным синоптиков, дневная температура в столице поднимется до +2…+4 градусов, будет дуть южный ветер с порывами до 8 м/с. Атмосферное давление составит около 735 мм ртутного столба.
Однако тепло простоит недолго. Уже в ночь на 15 февраля в город придёт холодный фронт со снегопадом. Утром столбики термометров опустятся до −8…-10 градусов в Москве и до −13 градусов в области. Днём в воскресенье ожидается не выше −6…-8 градусов.
Ранее Life.ru рассказывал, что из-за резкой смены погоды россиянам может грозить повальная мигрень. По словам врачей, погодные перемены снижают концентрацию кислорода в воздухе, что негативно сказывается на работе нейронов.
Больше новостей о жизни столицы, событиях и людях — читайте в разделе «Москва» на Life.ru.