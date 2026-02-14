Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Bloomberg: Ford обсудил с Белым домом производство китайских авто

Глава американского автомобильного гиганта Ford обсудил с властями США производство китайских авто в стране.

Источник: Аргументы и факты

Глава автопроизводителя Ford Джим Фарли провёл консультации с представителями администрации Дональда Трампа относительно перспективы организации сборки автомобилей китайских марок в Соединённых Штатах. Такое сотрудничество могло бы осуществляться в форме альянсов с местными компаниями, информирует Bloomberg со ссылкой на источники.

«Глава компании Ford Motor Co. обсудил с высокопоставленными представителями администрации Трампа возможную стратегию, позволяющую китайским автопроизводителям производить автомобили в США через партнерство с американскими автокомпаниями», — говорится в статье.

По сведениям источника, в ходе январской встречи Фарли и члены администрации рассматривали модель, при которой китайские производители могли бы выпускать машины на предприятиях в США, созданных совместно с американскими партнёрами. При этом контролирующая доля в таких совместных предприятиях оставалась бы за американской стороной. Предполагалось, что прибыль и технологический обмен будут разделены между участниками альянса.

В то же время компания General Motors уже выразила администрации Трампа свою позицию, выступая против допуска китайских автопроизводителей на рынок США. В GM указали на риски сокращения рыночной доли для американских брендов и возможный ущерб для поставщиков из Северной Америки из-за импорта комплектующих из Китая.

Согласно данным Bloomberg, переговоры между главой Ford и чиновниками носили предварительный и неформальный характер. Каких-либо решений о создании совместных предприятий на данный момент не принято.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше