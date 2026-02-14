Bloomberg: Ford обсудил с Белым домом производство китайских авто

Глава автопроизводителя Ford Джим Фарли провёл консультации с представителями администрации Дональда Трампа относительно перспективы организации сборки автомобилей китайских марок в Соединённых Штатах. Такое сотрудничество могло бы осуществляться в форме альянсов с местными компаниями, информирует Bloomberg со ссылкой на источники.
«Глава компании Ford Motor Co. обсудил с высокопоставленными представителями администрации Трампа возможную стратегию, позволяющую китайским автопроизводителям производить автомобили в США через партнерство с американскими автокомпаниями», — говорится в статье.
По сведениям источника, в ходе январской встречи Фарли и члены администрации рассматривали модель, при которой китайские производители могли бы выпускать машины на предприятиях в США, созданных совместно с американскими партнёрами. При этом контролирующая доля в таких совместных предприятиях оставалась бы за американской стороной. Предполагалось, что прибыль и технологический обмен будут разделены между участниками альянса.
В то же время компания General Motors уже выразила администрации Трампа свою позицию, выступая против допуска китайских автопроизводителей на рынок США. В GM указали на риски сокращения рыночной доли для американских брендов и возможный ущерб для поставщиков из Северной Америки из-за импорта комплектующих из Китая.
Согласно данным Bloomberg, переговоры между главой Ford и чиновниками носили предварительный и неформальный характер. Каких-либо решений о создании совместных предприятий на данный момент не принято.