Bloomberg: Ford обсудил с Белым домом производство китайских авто

По сведениям источника, в ходе январской встречи Фарли и члены администрации рассматривали модель, при которой китайские производители могли бы выпускать машины на предприятиях в США, созданных совместно с американскими партнёрами. При этом контролирующая доля в таких совместных предприятиях оставалась бы за американской стороной. Предполагалось, что прибыль и технологический обмен будут разделены между участниками альянса.