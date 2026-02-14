BBC: Житель Великобритании смог выжить после 40-минутной остановки сердца

Британец Патрик Чернли перенес 40-минутную остановку сердца, однако теперь борется с многочисленными последствиями. Об этом в четверг, 12 февраля, рассказали на BBC.
Инцидент произошел пять лет назад, тогда мужчине было 39 лет. Он всегда старался вести активный образ жизни, часто перерабатывал на службе и проводил время с детьми.
В один из дней британец резко потерял сознание. На место прибыли медики. Сначала они пытались провести реанимацию с помощью дефибрилляции, а затем использовали инъекцию адреналина.
Через 40 минут клинической смерти сердце Чернли снова стало биться, однако он впал в кому и находился в этом состоянии еще неделю.
В результате инцидента Чернли получил черепно-мозговую травму, которая повлияла на его зрение и память. После пробуждения мужчина стал слепым, позднее он смог вернуть зрение лишь частично.
— Сейчас я живу неспешно, не по собственному желанию, а потому, что вынужден. Но я это очень ценю. Я гораздо лучше вижу красоту в вещах, чем раньше, — цитирует его телеканал.
