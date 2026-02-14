Россельхознадзор вернул омской компании право на выпуск сливочного масла

Омское управление Россельхознадзора сообщило в пятницу, 13 февраля, о том, что вернуло декларацию на выпуск сливочного масла местному ООО «Меж-Компани». Основанием для возобновления разрешения на производство стало устранение предприятием выявленных ранее нарушений.
Ранее, в период с 7 октября до 10 ноября 2025 года, специалисты ведомства и представители прокуратуры Кировского округа Омска проводили выездные проверки деятельности ООО с отбором проб продукции.
«В ходе проверки инспекторами произведен отбор проб масла сладко-сливочного несоленого “Крестьянское” (м.д.ж. 72,5%). Протоколы испытаний Омского филиала ФГБУ “ЦОК АПК” подтвердили небезопасность продукции: микробиологическим методом в масле обнаружены бактерии группы кишечной палочки (БГКП).
Систематические нарушения в деятельности ООО «Меж-Компани» фиксировались Управлением на протяжении всего 2025 года, всего в течение указанного периода ведомство объявило предприятию 4 предостережения", — сообщило управление.
Например, по данным ФГИС «Меркурий», в деятельности фирмы выявлялись случаи нарушения прослеживаемости продукции, использование сырья с неких фантомных площадок и нарушение жиро-белкового баланса, когда объем жира в готовом продукте превышал его содержание в сырье.
Кроме того, ведомство сообщило о результатах проверки производственных цехов предприятия, где обнаружены серьезные отклонения от ветеринарно-санитарных правил:
«В камере созревания сыра стены и радиаторы отопления имели следы коррозии и загрязнения, а в цехе фасовки масла зафиксировано критическое состояние потолочных покрытий, создающее угрозу осыпания частиц в готовую продукцию».
Ранее компании объявили предостережение из-за получения уведомления от управления Россельхознадзора, указывающего на то, что выпускаемые продукты не соответствуют установленным нормам технических регламентов.
Ныне, после того, как производитель устранил нарушения, действие декларации восстановлено. Но для обеспечения выпуска безопасной продукции данное ООО теперь под усиленным лабораторным мониторингом.
Ранее КП-Омск писала, что сотрудники Омского филиала Центра оценки качества агропромышленного комплекса обнаружили патогенный микроорганизм Listeria monocytogenes в образце филе бройлера.