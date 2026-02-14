В Новочеркасске после обрушения кладки в аварийном доме возбудили дело

В Новочеркасске на улице Юности, 11, обрушилась кирпичная кладка карнизных плит и бетонные перемычки на четвертом этаже. Об этом сообщили в соцсетях следственного управления СК России по Ростовской области.
— По факту возбуждено уголовное дело по статье «Халатность», — говорится в сообщении.
В СК уточнили, что еще в 2024 году постановлением администрации Новочеркасска дом признали аварийным и подлежащим сносу из-за угрозы обрушения.
Сейчас решается вопрос о переселении жильцов, а следователи намерены изъять и изучить техническую документацию на многоквартирный дом и дать правовую оценку действиям или бездействию должностных лиц. Расследование продолжается.
