В Новочеркасске после обрушения кладки в аварийном доме возбудили дело

После обрушения кладки в аварийном доме Новочеркасска возбудили уголовное дело.

Источник: Комсомольская правда

В Новочеркасске на улице Юности, 11, обрушилась кирпичная кладка карнизных плит и бетонные перемычки на четвертом этаже. Об этом сообщили в соцсетях следственного управления СК России по Ростовской области.

— По факту возбуждено уголовное дело по статье «Халатность», — говорится в сообщении.

В СК уточнили, что еще в 2024 году постановлением администрации Новочеркасска дом признали аварийным и подлежащим сносу из-за угрозы обрушения.

Сейчас решается вопрос о переселении жильцов, а следователи намерены изъять и изучить техническую документацию на многоквартирный дом и дать правовую оценку действиям или бездействию должностных лиц. Расследование продолжается.

