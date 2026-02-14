Ричмонд
Минздрав Свердловской области утвердил концепцию профилактики болезней

Медики в Свердловской области на регулярной основе будут выезжать на заводы.

Источник: Комсомольская правда

Министерство здравоохранения Свердловской области утвердило концепцию развития первичной профилактики и превентивной медицины до 2030 года. Соответствующий документ опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации. Предполагается, что больше внимания будет уделяться выявлению болезней на ранних стадиях.

Особенно акцент сделают на профилактике болезней у работников промышленных предприятий. Мобильные бригады медиков начнут регулярно выезжать на заводы. Такие мероприятия будут проводиться в рамках региональной программы «#Добро на предприятие». Ранее этот проект доказал свою эффективность.

Как сообщили порталу 66.RU в Минздраве, медицинский колледж и университет начнут дополнительно готовить кадры, которые войдут в такие мобильные бригады.

Специалисты, находясь на заводе или другом промышленном предприятии, будут проводить диспансеризацию и ставить прививки. Для того, чтобы проверить здоровье, работнику не нужно будет отпрашиваться с работы и ехать в поликлинику.