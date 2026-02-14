Замглавы Минздрава сказала о распространении гонконгского гриппа и коронавируса

Насколько сейчас распространены респираторные инфекции и коронавирус, ОНТ рассказала заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Беларуси Светлана Нечай.
Она отметила, что рост заболеваемости респираторными инфекциями начался в декабре, а максимальных темпов достиг к середине января. В начале февраля темпы прироста стабилизировались. На данный момент заболеваемость находится на уровне, который был в аналогичный период в многолетней динамике.
Светлана Нечай отметила, что «наибольшую циркуляцию в настоящий момент приобрел вирус гриппа А (H3N2), так называемый гонконгский». Еще среди возбудителей вирус гриппа H1N1.
— Все, кто получил дозу данной вакцины, они были защищены от тех вирусов, которые циркулируют в данный эпидсезон, — сказала Нечай.
Кроме гриппозных вирусов активно циркулируют парагрипп, респираторно-синтетичный вирус, метапневмовирусы.
— Широкое распространение сохраняется и у коронавируса, хотя и не такое большое, как ранее, но он присутствует. И, безусловно, присутствуют обычные коронавирусы, которые были знакомы нам достаточно долго, давно, — сказала Нечай.
