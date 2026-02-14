«Не мог поверить»: фигурист Шайдоров поделился эмоциями после победы на ОИ-2026

Казахстанский фигурист Михаил Шайдоров поделился своими впечатлениями после победы на Олимпийских играх — 2026 в Италии. Спортсмен дал интервью журналистам,
По его словам, к этой цели он шел с самого детства, поэтому много и усердно работал над этим. Несмотря на это, фигурист старался поддерживать каждого спортсмена, который выходил на лед.
— Я целый день ждал этого момента, когда я наконец-то выйду и откатаю. Потому что мне хотелось уже выйти и откататься. Когда я выиграл золотую медаль, я не мог поверить, — цитирует его телеканал.
Фигурист Илья Малинин также прокомментировал свои результаты на ОИ-2026 в Италии. Он отметил, что перед соревнованиями чувствовал себя полностью готовым, но в итоге занял восьмое место.
Российский фигурист Петр Гуменник завершил выступление на Олимпийских играх в Италии, заняв шестое место в мужском одиночном катании. По итогам двух программ спортсмен набрал 271,21 балла.
Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина объяснила причину низких оценок Гуменника. По ее словам, это связано со множеством причин, включая волнение и проблемы с музыкой.