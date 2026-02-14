Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно, какое поколение является самым счастливым в любви

Миллениалы чаще других довольны личной жизнью.

Миллениалы чаще других возрастных групп выражают удовлетворённость своей личной жизнью. Об этом пишет издание РИА Новости, которое проанализировало данные глобального исследования международной компании Ipsos.

Около 65% миллениалов заявили, что довольны своей любовной и сексуальной жизнью. Среди представителей поколения X этот показатель составляет примерно 59−60%, у поколения Z — 57%, а у беби-бумеров — всего 55%.

При этом доля тех, кто чувствует себя любимым, оказалась сопоставимой во всех поколениях: 79% беби-бумеров, 77% миллениалов, 76% представителей поколения Z и 75% респондентов из поколения X сообщили, что считают себя любимыми.

Опрос проводился онлайн с 24 декабря 2025 года по 6 января 2026 года среди около 24 тысяч человек из 29 стран. Погрешность исследования составляет примерно 3,5 процентного пункта.

Ранее стало известно, что отсутствие любви вредно для здоровья.