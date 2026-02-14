Стало известно, какое поколение является самым счастливым в любви

Миллениалы чаще других возрастных групп выражают удовлетворённость своей личной жизнью. Об этом пишет издание РИА Новости, которое проанализировало данные глобального исследования международной компании Ipsos.
Около 65% миллениалов заявили, что довольны своей любовной и сексуальной жизнью. Среди представителей поколения X этот показатель составляет примерно 59−60%, у поколения Z — 57%, а у беби-бумеров — всего 55%.
При этом доля тех, кто чувствует себя любимым, оказалась сопоставимой во всех поколениях: 79% беби-бумеров, 77% миллениалов, 76% представителей поколения Z и 75% респондентов из поколения X сообщили, что считают себя любимыми.
Опрос проводился онлайн с 24 декабря 2025 года по 6 января 2026 года среди около 24 тысяч человек из 29 стран. Погрешность исследования составляет примерно 3,5 процентного пункта.
Ранее стало известно, что отсутствие любви вредно для здоровья.