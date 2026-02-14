Разработан новый класс диагностических устройств для силовых трансформаторов

ЧЕБОКСАРЫ, 14 февраля. /ТАСС/. Ученые Чувашского государственного университета имени И. Н. Ульянова (ЧГУ) смонтировали и провели успешные испытания нового класса диагностических устройств для силовых трансформаторов. Разработан новый подход к мониторингу в электроэнергетике, одним из преимуществ которого является устойчивость к работе в экстремальных условиях, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
Научно-исследовательская работа проводится по проекту «Цифровые оптические датчики». Ученые смонтировали инновационное оборудование и провели успешные испытания оптических датчиков для диагностики силовых трансформаторов.
«Разработка открывает путь к созданию нового класса диагностических устройств для электроэнергетики. Интеграция оптоволоконных датчиков в состав оборудования электросетевых предприятий позволит реализовать системы предиктивной аналитики старения оборудования и обнаружения аварийных режимов принципиально новыми методами, которые ранее не применялись в электроэнергетике, а также повысит надежность энергосистем и снизит риски технологических нарушений», — сообщили в Чувашском госуниверситете.
Испытания проводились на действующей установке в Московском районе города Чебоксары. «Были установлены оптические датчики из обычного оптоволоконного кабеля, ключевым преимуществом которых является устойчивость к работе в экстремальных условиях: при интенсивных электромагнитных помехах и высоком электрическом потенциале, характерных для высоковольтного оборудования. Оптические сенсоры позволяют получать объемную информацию о состоянии силового оборудования (температурных параметрах, акустических и вибрационных характеристиках) без искажений, вызванных электромагнитными наводками. Это принципиально новый подход к мониторингу», — говорится в сообщении.
В ЧГУ пояснили, что диагностика трансформаторов под рабочим напряжением затруднена и не дает полной картины состояния оборудования из-за ограничения доступа к его внутренним элементам, электромагнитных помех и требований к непрерывности энергоснабжения. Кроме того, зачастую работу оборудования необходимо приостанавливать для обеспечения безопасности обслуживающего персонала. «Предлагаемая методика позволит на порядок снизить стоимость диагностики маслонаполненного оборудования. По оценкам специалистов, [широкое использование разработки] может стать важным шагом в импортозамещении высокотехнологичных решений для мониторинга критически важной инфраструктуры энергетического сектора», — полагают в Чувашском госуниверситете.
Исследование проводится по программе развития Чувашского госуниверситета стратегического академического лидерства «Приоритет-2030», работу ведут сотрудники лаборатории «Интеллектуальные волоконно-оптические измерения». Лаборатория создана в ЧГУ в 2025 году в партнерстве с обществом «Т8».