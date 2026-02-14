Разработан новый класс диагностических устройств для силовых трансформаторов

В ЧГУ пояснили, что диагностика трансформаторов под рабочим напряжением затруднена и не дает полной картины состояния оборудования из-за ограничения доступа к его внутренним элементам, электромагнитных помех и требований к непрерывности энергоснабжения. Кроме того, зачастую работу оборудования необходимо приостанавливать для обеспечения безопасности обслуживающего персонала. «Предлагаемая методика позволит на порядок снизить стоимость диагностики маслонаполненного оборудования. По оценкам специалистов, [широкое использование разработки] может стать важным шагом в импортозамещении высокотехнологичных решений для мониторинга критически важной инфраструктуры энергетического сектора», — полагают в Чувашском госуниверситете.