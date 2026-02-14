Верховный суд разрешил изъять единственное жильё россиянина за долги отца

Как сообщается на сайте высшей судебной инстанции, мужчина обратился в арбитраж с заявлением о банкротстве, указав, что не может расплатиться с долгом отца перед строительной компанией. Сын унаследовал квартиру и одновременно задолженность перед девелопером в размере 9,1 млн рублей. Застройщик потребовал включить это жилье в конкурсную массу для продажи.