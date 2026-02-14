Верховный суд разрешил изъять единственное жильё россиянина за долги отца

Как сообщается на сайте высшей судебной инстанции, мужчина обратился в арбитраж с заявлением о банкротстве, указав, что не может расплатиться с долгом отца перед строительной компанией. Сын унаследовал квартиру и одновременно задолженность перед девелопером в размере 9,1 млн рублей. Застройщик потребовал включить это жилье в конкурсную массу для продажи.
Суд первой инстанции отказал, посчитав квартиру единственным жильем должника. Однако апелляция обратила внимание, что наследник перед банкротством подарил свою долю в другой квартире матери, тем самым намеренно ухудшив свои жилищные условия. Апелляционное решение было отменено кассацией, после чего застройщик дошёл до Верховного суда.
Судебная коллегия по экономическим спорам ВС РФ признала доводы девелопера обоснованными. В итоге решение апелляции вступило в силу, а квартира включена в конкурсную массу для продажи.
А суд в Одинцово отказал внебрачному сыну основателя ЛДПР Владимира Жириновского — Олегу Эйдельштейну — в иске о признании права собственности на подмосковную недвижимость политика. Решение было вынесено в пользу официального наследника — Игоря Лебедева, сохранившего права на имущество отца.
