Миллениалы признаны самым счастливым поколением в любви

Согласно опросу, около 65% миллениалов удовлетворены своей любовной и сексуальной жизнью. У поколения X этот показатель составляет 59−60%, у поколения Z — 57%, а у беби-бумеров — лишь 55%. Интересно, что чувство «быть любимым» распределилось иначе: здесь лидируют беби-бумеры (79%), за ними идут миллениалы (77%), поколение Z (76%) и поколение X (75%).