Миллениалы признаны самым счастливым поколением в любви

Согласно опросу, около 65% миллениалов удовлетворены своей любовной и сексуальной жизнью. У поколения X этот показатель составляет 59−60%, у поколения Z — 57%, а у беби-бумеров — лишь 55%. Интересно, что чувство «быть любимым» распределилось иначе: здесь лидируют беби-бумеры (79%), за ними идут миллениалы (77%), поколение Z (76%) и поколение X (75%).
В исследовании, проведённом онлайн в 29 странах с конца декабря 2025 по начало января 2026 года, приняли участие около 24 тысяч человек. Статистическая погрешность не превышает 3,5%.
Ранее учёный-нейробиоолог заявил, что зумеры — это самое глупое поколение по сравнению со всеми предыдущими. По его словам, это всё из-за компьютеров. Однако в МГУ с таким заявлением не согласились, указав, что подобные споры ведутся веками.
Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.