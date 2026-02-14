Ричмонд
Миллениалы признаны самым счастливым поколением в любви

Миллениалы признаны самым довольным личной жизнью поколением. В этом плане они обгоняют зумеров, иксов и беби-бумеров. Об этом свидетельствуют данные глобального исследования компании Ipsos.

Источник: Life.ru

Согласно опросу, около 65% миллениалов удовлетворены своей любовной и сексуальной жизнью. У поколения X этот показатель составляет 59−60%, у поколения Z — 57%, а у беби-бумеров — лишь 55%. Интересно, что чувство «быть любимым» распределилось иначе: здесь лидируют беби-бумеры (79%), за ними идут миллениалы (77%), поколение Z (76%) и поколение X (75%).

В исследовании, проведённом онлайн в 29 странах с конца декабря 2025 по начало января 2026 года, приняли участие около 24 тысяч человек. Статистическая погрешность не превышает 3,5%.

Ранее учёный-нейробиоолог заявил, что зумеры — это самое глупое поколение по сравнению со всеми предыдущими. По его словам, это всё из-за компьютеров. Однако в МГУ с таким заявлением не согласились, указав, что подобные споры ведутся веками.

