Посол в Хельсинки рассказал, сколько теряет финское приграничье без туристов из России

Разрыв связей с Россией болезненно отразился на восточных и северных регионах Финляндии, в том числе пострадала финская приграничная Южная Карелия. Эта территория теряет огромные деньги без российского туризма. Об этом рассказал посол РФ в Хельсинки Павел Кузнецов.
Дипломат отметил, что до 2022 года торгово-экономические связи с РФ и российский туризм играли «весьма важную роль» для восточных и северных регионов Финляндии.
«Только одна из областей, Южная Карелия, по подсчетам специалистов, теряет около одного миллиона евро в день из-за того, что лишилась российского туризма», — уточнил глава дипмиссии в интервью РИА Новости.
Ранее бывший министр иностранных дел Финляндии Пааво Вяюрюнен призвал открыть границу с Россией для улучшения экономической ситуации в стране. Комментируя заявления финских политиков о якобы угрозе со стороны Москвы, экс-глава внешнеполитического ведомства задался вопросом о том, какую «угрозу» можно будет ожидать от российских туристов, которые приносили доход государству.