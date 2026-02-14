Российский тренер Урманов рассказал о тренировках чемпиона ОИ-2026 Шайдорова

Российский тренер по фигурному катанию Алексей Урманов раскрыл подробности тренировок чемпиона Олимпийских игр-2026 Михаила Шайдорова из Казахстана.
По его словам, для этого турнира фигурист готовился серьезно. Он добавил, что сезон складывается непросто, поэтому и о других соревнованиях они не забывали.
— Мы искали ключики для того, чтобы, как Михаил говорит, обе программы на всех соревнованиях катать чисто. И у него практически это получилось и здесь, — отметил Урманов.
Тренер заявил, что очень гордится Шайдоровым, так как он является спортсменом, которому можно «доверять риски».
— Сегодняшний четверной флип в произвольной программе был очень сырой, мы его мало потренировали. Я очень за это переживал, — цитирует его РЕН ТВ.
Казахстанский фигурист отметил, что к этой цели шел с самого детства, поэтому много и усердно работал. Несмотря на это, спортсмен старался поддерживать каждого, кто выходил на лед.
Фигурист из России Петр Гуменник завершил выступление на ОИ в Италии, заняв шестое место в мужском одиночном катании. По итогам двух программ спортсмен набрал 271,21 балла.