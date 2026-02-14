Ричмонд
Топ-5 главных новостей в Молдове 14 февраля 2026: В Молдове мужчина умер вызова в полицию из-за «электоральной коррупции»; после морозов цены на главном рынке Кишинева резко взлетели — репортаж; Молдову

Источник: Комсомольская правда

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро субботы, 14 февраля 2026:

1. Власти свели в могилу: Из-за вызова в полицию по поводу «электоральной коррупции» скончался участник становления Гагаузии.

2. Литр сметаны стоит уже 100 леев, десяток яиц — 60, цены взлетели: После морозов покупатель на Центральный рынок Кишинева возвращаться не спешит.

3. В подпольном цехе в Италии в тяжелых условиях работали 23 гражданина Молдовы: Среди «рабов» — восемь детей от восьми лет.

4. Молдову ждут два по-весеннему теплых дня: Туман, плюс 12, но уже скоро вернутся морозы — прогноз синоптиков.

5. Как власти в очередной раз обманули сотни тысяч людей: Стало известно, какой будет индексация пенсий в Молдове, и это не ожидаемые 10 процентов.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Местную продукцию можно найти только на выставке «Сделано в Молдове»: Почему отечественное дороже импорта и по какой причине не попадает на полки супермаркетов.

Выставка «Сделано в Молдове» продлится до воскресенья, 15 февраля, включительно [фото, видео] (далее…).

Минэнергетики призывает жителей Молдовы не верить своим глазам, глядя в квитанции: Шок от заоблачных сумм в платежках — «это спланированная кампания по созданию впечатления массового недовольства тарифами».

Есть один объективный фактор таких высоких счетов — безграмотная и некомпетентная политика руководства страны (далее…).

Трагедия в Национальной армии: В Молдове солдат был смертельно ранен из своего оружия — обстоятельства гибели юноши выясняются.

Роковой инцидент произошел сегодня 12 февраля в 18.15 (далее…).