Как правильно провести праздник Сретения Господня

15 февраля православные верующие отмечают Сретение Господне — один из древнейших и почитаемых праздников. Согласно преданию, именно в этот день Богородица принесла младенца Иисуса в Иерусалимский храм, чтобы посвятить его Богу. Сегодня в Сретение Господне в храмах совершаются торжественные богослужения, посвящённые этому событию, которое Церковь называет «встречей» (слав. «сърѣтение»).
Встреча всего человечества в лице старца Симеона с Богом
Праздник Сретения Господня установлен в память об описанной в Евангелии от Луки встрече мудрого старца Симеона и младенца Христа. Согласно закону Моисееву, женщине, родившей мальчика, было запрещено входить в храм в течение 40 дней (при появлении на свет девочки и вовсе — 80). По прошествии этого срока мать приходила с ребёнком в храм, чтобы принести Господу благодарственную и очистительную жертву. В первом случае — годовалого ягнёнка, а во втором — голубку. Если семья была бедной, то разрешалось заменить ягнёнка второй голубкой.
Пресвятая Дева Мария не имела нужды в очищении, поскольку Иисус появился на свет в результате непорочного зачатия. Однако по глубокому смирению подчинилась закону. На сороковой день после Рождества Христова Богородица и праведный Иосиф Обручник принесли младенца Иисуса в Иерусалимский храм. Семья была бедной, поэтому их жертвой стали две голубки.
В храме их встретил праведный Симеон — старец, которому было обещано ангелом, что он не умрёт, пока не увидит Мессию — сына, рождённого от Девы. На тот момент, согласно преданию, ему было более 300 лет. Взяв на руки Богомладенца, Симеон провозгласил: «Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему, с миром, ибо видели очи мои спасение Твое, которое Ты уготовал пред лицем всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля» (Лк 2:29−32). В этом пророчестве раскрылся вселенский смысл миссии Спасителя.
В Храме также находилась 84-летняя Анна-пророчица, которую так прозвали за вдохновенные речи о Боге. Она поклонилась новорождённому Христу и вышла из храма, неся горожанам новость о пришествии Мессии, избавителя Израиля. «И она в то время, подойдя, славила Господа и пророчествовала о Нём всем, ожидавшим избавления в Иерусалиме» (Лк. 2, 36 — 38).
Существует и ещё одна трактовка, которая не противоречит, а, скорее, дополняет этот смысл. Так, считается, что православный праздник знаменует собой момент, в котором сходятся Ветхий и Новый Заветы.
Кроме того, считается, что у каждого верующего есть своё личное Сретение — встреча с Богом, с которой начинается путь к спасению. Она происходит тогда, когда человек впервые оказывается в храме — доме Божием.
Особенности богослужения на Сретение Господне
На Сретение Господне в православных храмах проходит праздничная литургия. В этот день основная тема богослужения, по словам отца Константина, связана с исполнением закона, который был установлен Господом ещё в Ветхозаветные времена. И одним из ключевых элементов исполнения закона было принесение жертвы Господу в виде в то время жертвенных животных.
В современной практике основной акцент в церковной жизни делается на принесение духовной жертвы, когда человек приносит Господу своё сердце, своё внимание и свой разум для исполнения заповедей Божьих. Важным элементом и символом приношения жертвы является церковная свеча, которая выражает полноту жертвенности со стороны человека. Он приобретает свечу и ставит её в храме для того, чтобы принести посильную лепту в спомоществование христианской общине для того, чтобы в церкви совершалась бескровная жертва тела и крови Христовых.
Как провести день Сретения верующему
Отец Константин отмечает, что любой православный праздник предполагает участие со стороны верующего человека в богослужении, которое посвящено празднуемому событию:
«Не исключением является праздник Сретения Господня, когда человек приходит в храм Божий. Перед этим он готовится к участию в богослужении через внимательное чтение молитвенного Правила и исповеданию своих грехов перед Господом в таинстве Святой Исповеди. Важное условие — найти возможность примирения с родными и близкими. Также важно, чтобы в этот день человек ощущал искреннюю благодарность Господу за то, что он, став человеком, принял на себя наши грехи для того, чтобы иметь возможность каждому из нас войти в Царствие Божие. И через искреннее исполнение заповедей Божьих быть добрыми исполнителями воли нашего Небесного Отца. В этот день особенно важно помнить об этом и стремиться проникнуть своей мыслью, своим сознанием в содержание слова Божьего, в отрывки Священного Писания, которое повествует нам о празднике Сретения Господня. И поделиться радостью от встречи с Господом с окружающими людьми».
Также, по словам иерея, в этот день на протяжении многих лет в Русской православной церкви празднуется День православной молодёжи, когда у молодых людей есть возможность принять участие в мероприятиях, проводимых в храмах, и проявить свою активность как молодые христиане, которые стремятся утвердиться в православной вере и традиции.