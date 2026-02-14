Как правильно провести праздник Сретения Господня

«Не исключением является праздник Сретения Господня, когда человек приходит в храм Божий. Перед этим он готовится к участию в богослужении через внимательное чтение молитвенного Правила и исповеданию своих грехов перед Господом в таинстве Святой Исповеди. Важное условие — найти возможность примирения с родными и близкими. Также важно, чтобы в этот день человек ощущал искреннюю благодарность Господу за то, что он, став человеком, принял на себя наши грехи для того, чтобы иметь возможность каждому из нас войти в Царствие Божие. И через искреннее исполнение заповедей Божьих быть добрыми исполнителями воли нашего Небесного Отца. В этот день особенно важно помнить об этом и стремиться проникнуть своей мыслью, своим сознанием в содержание слова Божьего, в отрывки Священного Писания, которое повествует нам о празднике Сретения Господня. И поделиться радостью от встречи с Господом с окружающими людьми».