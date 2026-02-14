Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ги Буше: «У Авангарда» есть проблема в играх с командами из низов таблицы"

Главный тренер омского клуба немного посетовал на настрой хоккеистов, несмотря на яркую победу.

Источник: Комсомольская правда

«Авангард» 13 февраля победил в гостях «Амур» 6:2 в чемпионате КХЛ. Главный тренер Ги Буше оценил матч на пресс-конференции по его окончании.

Наставник отметил, что с такими соперниками, как «Амур», у «ястребов» есть проблема мотивации:

«На самом деле в своем стиле мы играли сегодня только один период — третий. У нас есть такая проблема в матчах с командами из нижней части таблицы, видимо, нет достаточного уровня страха перед соперником, поэтому мы играем достаточно расслабленно до того момента, как не почувствуем, что победа может уплыть из рук. И сегодня было именно так, но затем мы сделали то, что и должны были, и победили».

Напомним, «Авангард» после этой победы занимает второе место в сводной таблице КХЛ, а «Амур» после своего поражения там на 18-й строчке.

Далее наш клуб дома 15 февраля сыграет с «Трактором». Начало встречи в 17:00.

Ранее мы писали, что «ястребы» выиграли у «Адмирала» лишь по буллитам 3:2.