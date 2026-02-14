Ги Буше: «У Авангарда» есть проблема в играх с командами из низов таблицы"

«На самом деле в своем стиле мы играли сегодня только один период — третий. У нас есть такая проблема в матчах с командами из нижней части таблицы, видимо, нет достаточного уровня страха перед соперником, поэтому мы играем достаточно расслабленно до того момента, как не почувствуем, что победа может уплыть из рук. И сегодня было именно так, но затем мы сделали то, что и должны были, и победили».