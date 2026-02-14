Разработан навигатор для дронов, совместимый с планшетами

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Молодежная инженерная команда «ИМСИТ Навигатор» разработала программу-навигатор, автоматически прокладывающую маршрут для дронов. В отличие от аналогов, новое решение совместимо не только с мощными ноутбуками, но и планшетами, сообщили ТАСС в пресс-службе Университета 2035.
Разработка подходит для любой операционной системы и не требует подключения видеокамеры на дроне. Студенты создали ПО во время обучения в Российском новом университете в рамках федерального проекта «Кадры для БАС». Оператором проекта выступает Университет 2035.
«ПО осуществляет распознавание зданий на уровне данных: система подгружает информацию из базы, где каждое строение отмечено как географический объект с конкретными координатами. Для алгоритма здание — “запретная зона” на цифровой карте, которую нельзя пересекать при расчете траектории. Алгоритм ищет кратчайший путь между точками взлета и посадки, автоматически обходя препятствия», — уточнили ТАСС в Университете 2035.
Планирование пути беспилотника происходит на компьютере или планшете до начала миссии, после чего оператор загружает готовый маршрут в память БПЛА.
«Команда протестировала программу на участке в Краснодаре: сначала строили маршрут с помощью нового решения, затем сами отправлялись на нужный участок, чтобы сверить карты и построенный курс с настоящими объектами. Испытания показали, что точность планирования маршрута составила 95%», — рассказали в организации.
В отличие от аналогов, новая система более «легкая»: она потребляет менее 2 ГБ оперативной памяти против 8−16 ГБ. Это делает программу доступной для дешевых полевых планшетов, тогда как профессиональный софт часто требует мощных рабочих станций, уточнили в Университете 2035. В перспективе ПО можно будет использовать не только для дронов, но и других видов техники и транспорта.