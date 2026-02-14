Разработан навигатор для дронов, совместимый с планшетами

В отличие от аналогов, новая система более «легкая»: она потребляет менее 2 ГБ оперативной памяти против 8−16 ГБ. Это делает программу доступной для дешевых полевых планшетов, тогда как профессиональный софт часто требует мощных рабочих станций, уточнили в Университете 2035. В перспективе ПО можно будет использовать не только для дронов, но и других видов техники и транспорта.