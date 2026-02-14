Овчинский: В Зеленограде по программе реновации построили дом

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил, что программа реновации в столице выполнена более чем на двадцать пять процентов. В текущем году планируется ввести в эксплуатацию 2,5 млн кв. м, что обеспечит переселение примерно 60 тысяч москвичей. На разных этапах работ находится около 11 млн кв. м недвижимости. Это позволяет поддерживать высокие темпы переселения и завершить программу к 2032 году. Все работы проводятся в соответствии с графиком, утвержденным в 2017 году, и обязательства перед жителями идут с опережением.