Овчинский: В Зеленограде по программе реновации построили дом

Строительство жилого комплекса по реновации общей площадью свыше 60 тыс. кв. м завершилось в районе Крюково (Зеленоградский округ).
Министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский сообщил, что объект находится на ул. Заводская (д. 10, корп. 1 и 2). Ранее на месте новостройки располагались дома 6А, 8, 10 и 12А, расселенные по реновации.
«Жилой комплекс по программе реновации состоит из трех корпусов переменной этажности. Они образуют закрытый двор, который комплексно благоустроили. Здесь оборудовали две детские и одну спортивную площадки, а также место для отдыха. Дом разделен на восемь секций, в нем 580 квартир, восемь из которых адаптированы для маломобильных граждан», — цитирует слова Овчинского пресс-служба столичного Департамента градостроительной политики.
Жилая площадь комплекса превышает 35 тыс. кв. м. Квартиры имеют улучшенную отделку. Комплекс расположен в шаговой доступности от станции метро «Зеленоград — Крюково», которая входит в состав МЦД-3. В непосредственной близости находятся детские сады, школы, медучреждения, магазины и аптеки.
В здании и на прилегающей территории создана безбарьерная среда. Поручни и пандусы отсутствуют, а широкие коридоры и вестибюли хорошо освещены. Энергосберегающие лампы обеспечивают комфорт, а естественное освещение днем достигается благодаря витражным входным группам и остеклению первых этажей. В доме установлено двадцать современных лифтов разной грузоподъемности.
Фасады комплекса выполнены в правильных геометрических формах, что придает им сложную пластику. Для отделки использованы композитные панели с рельефным узором и керамогранитная плитка. Корзины для кондиционеров, установленные в каждой квартире, задают ритмику. Внешние фасады окрашены в яркие терракотовые и бежево-красные цвета, что придает зданию выразительность. Со стороны двора стены выполнены в жемчужно-белых и серо-бежевых тонах, создавая уютную атмосферу для отдыха. Цветовая гамма комплекса гармонично сочетается с окружающей застройкой, включая соседний ЖК, возведенный по реновации.
Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил, что программа реновации в столице выполнена более чем на двадцать пять процентов. В текущем году планируется ввести в эксплуатацию 2,5 млн кв. м, что обеспечит переселение примерно 60 тысяч москвичей. На разных этапах работ находится около 11 млн кв. м недвижимости. Это позволяет поддерживать высокие темпы переселения и завершить программу к 2032 году. Все работы проводятся в соответствии с графиком, утвержденным в 2017 году, и обязательства перед жителями идут с опережением.