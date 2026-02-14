Спрос россиян на икру достигает пика на праздники, заявил эксперт

«Красная и черная икра — это деликатес, а деликатес ждут на праздники. Для россиян, в зависимости от уровня дохода, эти виды икры являются основным атрибутом праздничного стола. Именно поэтому пиковые продажи этих видов рыбопродукции всегда приходятся на Новый год и Масленицу, 23 февраля и 8 марта. 2026 год не будет исключением», — сказал Зверев.