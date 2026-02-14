Спрос россиян на икру достигает пика на праздники, заявил эксперт

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Красная и черная икра является основным атрибутом праздничных застолий, спрос россиян на нее по праздникам достигает пиковых значений, 2026 год — не станет исключением, рассказал журналистам президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев.
«Красная и черная икра — это деликатес, а деликатес ждут на праздники. Для россиян, в зависимости от уровня дохода, эти виды икры являются основным атрибутом праздничного стола. Именно поэтому пиковые продажи этих видов рыбопродукции всегда приходятся на Новый год и Масленицу, 23 февраля и 8 марта. 2026 год не будет исключением», — сказал Зверев.
Он отметил, что запасов икры достаточно для покрытия потребительского спроса к предстоящей Масленице, а цены стабильны.
Почти 80% онлайн-покупок икры на Масленицу в прошлом году пришлись на белую икру — обобщенной категории, в которую входят икры мойвы, сельди, минтая, трески и щуки. На красную икру приходится 19,6% масленичных продаж, а на черную — порядка 1%, отметили в ассоциации со ссылкой на данные сервиса доставки «Купер».
При этом число доставленных год назад на Масленицу покупателям банок черной икры в день почти вдвое превышало среднемесячные показатели. За черной следует красная икра, число покупок которой увеличилось в полтора раза, замыкает тройку белая икра с приростом продаж на треть.
По оценкам ВАРПЭ, объем икорного рынка в стране колеблется из года в год в зависимости от вылова, но усредненно — в коридоре 17−20 тысяч тонн. Большую часть занимает лососевая икра.