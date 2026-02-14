Пять «четверных» Гуменника не хватило для «золота» Олимпиады

На Олимпиаде-26 Михаил Шайдоров из Казахстана стал чемпионом в мужском одиночном катании. Второй — Юма Кагияма из Японии, третий — Шун Сато. Российский дебютант Петр Гуменник занял шестое место, уступив «бронзе» менее чем на три балла. В произвольной программе он исполнил пять четверных прыжков — столько же, сколько победитель. Чистый прокат с минимальными недокрутами позволил ему показать второй результат по технике. Илья Малинин из США оказался восьмым.