Пять «четверных» Гуменника не хватило для «золота» Олимпиады

На Олимпиаде-26 Михаил Шайдоров из Казахстана стал чемпионом в мужском одиночном катании. Второй — Юма Кагияма из Японии, третий — Шун Сато. Российский дебютант Петр Гуменник занял шестое место, уступив «бронзе» менее чем на три балла. В произвольной программе он исполнил пять четверных прыжков — столько же, сколько победитель. Чистый прокат с минимальными недокрутами позволил ему показать второй результат по технике. Илья Малинин из США оказался восьмым.
Петр Гуменник завершил олимпийский дебют на шестой строчке, Михаил Шайдоров принес Казахстану золото в Милане.
На 25-х зимних Олимпийских играх в Италии определились победители турнира по мужскому одиночному фигурному катанию. Олимпийским чемпионом стал Михаил Шайдоров из Казахстана, представитель школы заслуженного тренера России Алексея Урманова. Его суммарный результат составил 291,58 балла. Второе место занял японский фигурист Юма Кагияма с 280,06 балла, бронзовую медаль завоевал его соотечественник Шун Сато, набравший 274,90 балла.
Российский спортсмен Петр Гуменник, воспитанник тренера Вероники Дайнеко, впервые выступивший на Олимпийских играх, занял шестую строчку с итоговой оценкой 271,21 балла. Отставание от бронзового призера составило менее трех баллов. В произвольной программе Гуменник показал четвертый результат — 184,49 балла, уступив лишь призерам соревнований.
Особого внимания заслуживает техническое наполнение произвольной программы россиянина. Гуменник исполнил пять четверных прыжков: флип, лутц, риттбергер, сальхов в каскаде с тройным тулупом и сальхов в комбинации с двумя двойными акселями. Дополнительно в программу вошел тройной аксель. На заключительном каскаде спортсмен сознательно заменил запланированный тройной лутц на более надежный вариант — тройной лутц в связке с двойным риттбергером, обеспечив тем самым чистоту исполнения всех элементов. Такое же количество четверных прыжков — пять — представил в своей программе только чемпион Игр Михаил Шайдоров.
За техническую часть произвольной программы Гуменник получил 103,84 балла, что стало вторым показателем среди всех участников после Шайдорова. Судейская коллегия зафиксировала отдельные недокруты в прыжковых элементах, что повлияло на итоговую оценку. Тем не менее, чистота исполнения девяти прыжковых элементов из десяти стала важным достижением для дебютанта соревнований столь высокого уровня.
Следует отметить контекст выступления Гуменника. Российские фигуристы-одиночники в течение нескольких предшествующих сезонов не имели возможности участвовать в крупнейших международных турнирах, включая этапы серии Гран-при. Квалификация на Игры в Милан проходила в Пекине при участии не самого сильного состава претендентов. В этих условиях дебют на Олимпиаде без рейтинговых баллов и опыта выступлений на мировой арене в последние годы делает шестое место результатом, демонстрирующим высокий потенциал спортсмена.
В числе других участников соревнований неудачно выступил признанный лидер мирового рейтинга Илья Малинин из США. Допустив ошибки в произвольной программе, американский фигурист занял восьмое место с суммой 264,49 балла.
Поддержку Гуменнику на протяжении подготовки и во время соревнований оказывали ведущие специалисты отечественного фигурного катания. Помимо основного тренера Вероники Дайнеко, консультативную помощь оказывали заслуженный тренер СССР Тамара Москвина и известный специалист по прыжковой технике Рафаэль Арутюнян. Последний дважды приглашал Гуменника на сборы, где отрабатывались нюансы исполнения прыжков, включая правильную постановку тела в фазе вылета и приземления. На финальной тренировке перед произвольной программой Арутюнян скорректировал технику исполнения риттбергера, что позволило спортсмену выполнить этот элемент уверенно в условиях соревнований.
Болельщики продемонстрировали значительную поддержку российскому фигуристу как во время короткой, так и произвольной программ. По оценкам очевидцев, во время разминки перед произвольным прокатом Гуменник получил наиболее громкую поддержку среди всех участников группы.
Впереди у Петра Гуменника завершение национального сезона: предстоят финал серии Гран-при России и Кубок Первого канала. Спортсмен планирует проанализировать выступление в Милане с целью улучшения качества прыжков и компонентов программы для повышения конкурентоспособности на международной арене. Высокий результат на дебютных Играх создает основу для продолжения участия в крупных соревнованиях в следующем сезоне.