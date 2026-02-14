В Екатеринбурге коммунисты требуют снять мемориальную доску поклоннику Гитлера

Памятная доска была открыта 5 февраля. В мероприятии приняли участие и. о. ректора Яков Силин и митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг). Дело в том, что раньше на месте УрГЭУ находилось духовное училище. Антон Карташев учился в нем с 1884 по 1888 годы. Русский историк православной церкви после революции эмигрировал в Париж.