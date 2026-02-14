В Екатеринбурге коммунисты требуют снять мемориальную доску поклоннику Гитлера

В Екатеринбурге произошел скандал из-за того, что на здании Уральского государственного экономического университета установили памятную доску в честь последнего обер-прокурора Синода и министра Временного правительства, церковного деятеля Антона Карташеву. Теперь ее требует снять первый секретарь свердловского обкома КПРФ, вице-спикер областного заксобрания Александр Ивачев.
Памятная доска была открыта 5 февраля. В мероприятии приняли участие и. о. ректора Яков Силин и митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг). Дело в том, что раньше на месте УрГЭУ находилось духовное училище. Антон Карташев учился в нем с 1884 по 1888 годы. Русский историк православной церкви после революции эмигрировал в Париж.
Спустя несколько дней после открытия памятной доски, местные историки Андрей Ермоленко и Алексей Гончаров обратили внимание, что Карташев открыто поддерживал Гитлера и нападение нацисткой Германии на СССР в 1941 году.
— На здании университета торжественно открыли памятный знак человеку, который в 1941 году, спустя три дня после нападения гитлеровской Германии, писал: «Какой вышел знаменательный день… Гитлер пошел на освобождение святой Руси… Наконец-то пришел капут Совдепии». Он называл нацистское вторжение «освобождением». Он радовался тому, что принесло смерть 27 миллионам наших граждан, — пишет на своей странице во «Вконтакте» Александр Ивачев.
Он задался вопросом, достоин ли Антон Карташев публичного почитания, а также потребовал исправить ошибку и снять доску со стены УрГЭУ. Ивачев также направил официальное обращение и. о. ректора Якову Силину.