Стало известно, когда запустят воду в дома Шелехова после аварии

Максим Модин: воду в дома Шелехова планируют запустить 14 февраля.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Мэр Шелеховского района Максим Модин сообщил, что запуск воды в жилые дома после аварии запланирован ориентировочно на 18:00 14 февраля. Об этом он рассказал в соцсетях.

— Сейчас проводим сварочные работы — завариваем все обнаруженные порывы на трубе. После этого сразу приступим к опрессовке (проверке давления), чтобы убедиться, что нет скрытых повреждений, — отметил Максим Модин.

Напомним, ремонтные работы в Шелехове велись всю ночь без остановки сразу на нескольких участках. Первый этап был завершен около 2 часов ночи. На другом участке ситуация оказалась сложнее, чем ожидалось. Задействованы экскаватор и другая тяжелая техника. Работает 21 человек личного состава.

Тем временем в Бодайбо без теплоснабжения остаются 98 жилых домов.