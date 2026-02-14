Стало известно, когда запустят воду в дома Шелехова после аварии

Мэр Шелеховского района Максим Модин сообщил, что запуск воды в жилые дома после аварии запланирован ориентировочно на 18:00 14 февраля. Об этом он рассказал в соцсетях.
— Сейчас проводим сварочные работы — завариваем все обнаруженные порывы на трубе. После этого сразу приступим к опрессовке (проверке давления), чтобы убедиться, что нет скрытых повреждений, — отметил Максим Модин.
Напомним, ремонтные работы в Шелехове велись всю ночь без остановки сразу на нескольких участках. Первый этап был завершен около 2 часов ночи. На другом участке ситуация оказалась сложнее, чем ожидалось. Задействованы экскаватор и другая тяжелая техника. Работает 21 человек личного состава.
Тем временем в Бодайбо без теплоснабжения остаются 98 жилых домов.