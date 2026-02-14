«Да, я такой»: Cтубб вступил в перепалку на панельной дискуссии в Мюнхене

Президент Финляндии Александр Стубб устроил словесную перепалку с директором ВТО Оконджо-Ивеалой Нгози на тему размеров страны. Это произошло в ходе панельной дискуссии на Мюнхенской конференции.
По данным финской газеты Ilta-Sanomat, политика сильно возмутили слова Нгози о небольшой территории его государства. Поэтому Стубб «перешел на личности».
— Да, я такой, со всеми своими 190 сантиметрами, — заявил он.
Автор материала добавил, что президента могли задеть слова главы ВТО о принадлежности страны к «малым странам, которые не являются глобальной силой».
До этого финский политик выразил мнение, что президент России Владимир Путин якобы «стратегически проиграл» в украинском конфликте. По его словам, Путин «хотел сделать Украину частью России».
Кроме того, Стубб считает, что обсуждение возможной угрозы агрессии России против стран — участниц НАТО после завершения конфликта на Украине является чрезмерно раздуваемым.
Президент Финляндии также запутался, отвечая на вопросы журналистов в Давосе о возможности Европы защитить себя без участия США.