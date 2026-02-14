Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Да, я такой»: Cтубб вступил в перепалку на панельной дискуссии в Мюнхене

Президент Финляндии Александр Стубб устроил словесную перепалку с директором ВТО Оконджо-Ивеалой Нгози на тему размеров страны. Это произошло в ходе панельной дискуссии на Мюнхенской конференции.

Президент Финляндии Александр Стубб устроил словесную перепалку с директором ВТО Оконджо-Ивеалой Нгози на тему размеров страны. Это произошло в ходе панельной дискуссии на Мюнхенской конференции.

По данным финской газеты Ilta-Sanomat, политика сильно возмутили слова Нгози о небольшой территории его государства. Поэтому Стубб «перешел на личности».

— Да, я такой, со всеми своими 190 сантиметрами, — заявил он.

Автор материала добавил, что президента могли задеть слова главы ВТО о принадлежности страны к «малым странам, которые не являются глобальной силой».

До этого финский политик выразил мнение, что президент России Владимир Путин якобы «стратегически проиграл» в украинском конфликте. По его словам, Путин «хотел сделать Украину частью России».

Кроме того, Стубб считает, что обсуждение возможной угрозы агрессии России против стран — участниц НАТО после завершения конфликта на Украине является чрезмерно раздуваемым.

Президент Финляндии также запутался, отвечая на вопросы журналистов в Давосе о возможности Европы защитить себя без участия США.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше