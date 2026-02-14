Жители Херсонской области смогли сдать кровь не выезжая за пределы района

Мелитопольский областной центр крови организовал выездной день донора в Ивановской центральной районной больнице Херсонской области. Акция направлена на обеспечение медучреждений региона необходимыми запасами крови и ее компонентов.
Принять участие в мероприятии могли добровольцы в возрасте от 18 до 65 лет при отсутствии медицинских противопоказаний. Как сообщили в Министерстве здравоохранения Херсонской области, Мелитопольский центр крови на регулярной основе оказывает помощь лечебным учреждениям региона. Только за 2024 год в Геническую ЦРБ было передано 280 литров гемотрансфузионных сред, а в 2025 году — еще 213 литров.
Врач-трансфузиолог Ольга Сергеева пояснила, что в центре и его филиалах можно сдать не только цельную кровь, но и компоненты — плазму и тромбоциты, для чего используется современное оборудование.
«Вся заготовленная кровь и ее компоненты после переработки и хранения, согласно приказам Минздрава России, используются для лечения пациентов в медицинских учреждениях Запорожской и Херсонской областей», — рассказала Сергеева. Выездные акции позволяют расширить доступность донорства для жителей отдаленных населенных пунктов.