Жители Херсонской области смогли сдать кровь не выезжая за пределы района

Принять участие в мероприятии могли добровольцы в возрасте от 18 до 65 лет при отсутствии медицинских противопоказаний. Как сообщили в Министерстве здравоохранения Херсонской области, Мелитопольский центр крови на регулярной основе оказывает помощь лечебным учреждениям региона. Только за 2024 год в Геническую ЦРБ было передано 280 литров гемотрансфузионных сред, а в 2025 году — еще 213 литров.