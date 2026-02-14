Британец рассказал о редком симптоме инсульта

По данным медиков, ежегодно в Великобритании происходит около 100 тысяч инсультов, около 38 тысяч из них заканчиваются летальным исходом. Основные симптомы инсульта обозначаются аббревиатурой FAST: опущение лица, слабость в руке, нарушение речи и необходимость срочного вызова экстренной помощи. К менее известным симптомам относятся ухудшение зрения, сильная головная боль и тошнота.