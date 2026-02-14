Британец рассказал о редком симптоме инсульта

Житель Шотландии Гордон Робб сообщил о редком симптоме инсульта, который проявился у него в виде внезапной утраты способности читать.
63-летний мужчина из Бонниригга (Мидлотиан) в сентябре 2025 года не испытал классических признаков инсульта — слабости лица, нарушений речи или невозможности поднять руку. Вместо этого тексты на телефоне, сообщения и экран банкомата начали восприниматься им как написанные на иностранном языке.
На следующий день после появления симптома мужчина был доставлен в отделение неотложной помощи, где врачи диагностировали геморрагический инсульт — кровоизлияние в мозг.
По данным медиков, ежегодно в Великобритании происходит около 100 тысяч инсультов, около 38 тысяч из них заканчиваются летальным исходом. Основные симптомы инсульта обозначаются аббревиатурой FAST: опущение лица, слабость в руке, нарушение речи и необходимость срочного вызова экстренной помощи. К менее известным симптомам относятся ухудшение зрения, сильная головная боль и тошнота.
Наиболее распространенной формой является ишемический инсульт, возникающий из-за закупорки артерий, снабжающих мозг кровью. Геморрагический инсульт происходит при разрыве сосуда в мозге.
Эксперты отмечают, что изолированная неспособность распознавать письменные слова без других симптомов встречается менее чем у одного процента пациентов.
В настоящее время Робб принимает участие в клиническом исследовании, финансируемом British Heart Foundation и проводимом учеными Университета Эдинбурга. В рамках проекта изучается возможность применения клопидогрела или аспирина для снижения риска повторных инсультов и сердечных приступов после геморрагического инсульта.