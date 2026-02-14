В Новосибирской области стали на 3,3 процента реже травиться алкоголем

В Новосибирской области в 2025 году в сравнении с данными 2024-го количество отравлений алкоголем снизилось на 3,3 процента, лекарственными препаратами — на 2,7 процента, наркотическими веществами — на 1,3 процента. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области.
В целом показатель случаев острых отравлений химической этиологии за год снизился на 2,3 процента. В основном отравившиеся были старше 18 лет — на них приходится 61,2 процента.
— Основной причиной отравления является случайное употребление отравляющего вещества — в 46 процентах случаев, — добавили в пресс-службе.