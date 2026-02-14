На Урале спелеологи увеличили длину уникальной пещеры «Чёрный Кот»

Всего в России насчитывается более пяти тысяч пещер, но подобных «Чёрному Коту» всего четыре. Каждый расчищенный метр даёт спелеологам новые данные о строении пещеры, её минералогии и экосистеме, отметил глава свердловского Минприроды Денис Мамонтов.