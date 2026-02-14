На Урале спелеологи увеличили длину уникальной пещеры «Чёрный Кот»

В Режевском природно-минералогическом заказнике Свердловской области спелеологи смогли увеличить длину уникальной пещеры «Чёрный Кот» на три метра. Об этом сообщает департамент информполитики региона.
Эти работы выполнили 19 исследователей из городской спелеосекции. Ранее общая длина лабиринтов была 125 метров. Но теперь она возросла до 128-ми.
Всего в России насчитывается более пяти тысяч пещер, но подобных «Чёрному Коту» всего четыре. Каждый расчищенный метр даёт спелеологам новые данные о строении пещеры, её минералогии и экосистеме, отметил глава свердловского Минприроды Денис Мамонтов.