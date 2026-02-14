Ричмонд
Пропавший в Калининграде школьник найден живым

Поиски 12-летнего жителя Калининграда завершены успешно. Пропавший Тимур был найден волонтёрами и доставлен в отдел полиции. Ребёнка разыскивали с 10 февраля.

В ходе поисковых мероприятий сотрудники полиции проверяли возможные места его нахождения, а также анализировали записи с камер видеонаблюдения. Обнаружить мальчика удалось в подъезде жилого дома на улице Флотской.

Как установлено, противоправных действий в отношении подростка совершено не было. По предварительным данным, всё это время он находился в разных районах города. С ребёнком будет проведена профилактическая беседа о недопустимости самовольного ухода из дома.

В настоящее время сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства и причины произошедшего, чтобы предотвратить подобные случаи в будущем.