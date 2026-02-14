Пропавший в Калининграде школьник найден живым

В ходе поисковых мероприятий сотрудники полиции проверяли возможные места его нахождения, а также анализировали записи с камер видеонаблюдения. Обнаружить мальчика удалось в подъезде жилого дома на улице Флотской.
Как установлено, противоправных действий в отношении подростка совершено не было. По предварительным данным, всё это время он находился в разных районах города. С ребёнком будет проведена профилактическая беседа о недопустимости самовольного ухода из дома.
В настоящее время сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства и причины произошедшего, чтобы предотвратить подобные случаи в будущем.