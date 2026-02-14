Ричмонд
Глава Ростова напомнил о 205 днях оккупации и освобождении города

Александр Скрябин в День освобождения Ростова напомнил о Змиевской балке и потерях горожан.

Источник: Комсомольская правда

Глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин в соцсетях обратился к ростовчанам в день памяти об освобождении города и напомнил, что Ростов пережил 205 дней второй оккупации и был окончательно освобожден 14 февраля 1943 года.

— Гитлеровцы расстреляли около 40 тысяч ростовчан и военнопленных. Только в Змиевской балке погибли более 27 тысяч человек. 53 тысячи ростовчан были угнаны на работы в Германию, — написал Александр Скрябин.

В публикации он привел данные о разрушениях во время войны. 85% зданий Ростова лежали в руинах, а точное число умерших от голода и болезней за время оккупации неизвестно.

Глава города напомнил о боях за Ростов в феврале 1943 года. Он упомянул форсирование Дона, оборону привокзальной территории, подвиги бойцов, которые отражали десятки атак, а также участие казачьих частей и партизанских отрядов.

Александр Скрябин подчеркнул, что имена героев увековечены в названиях ростовских улиц и площадей. Сегодня ростовчане возлагают цветы к монументам освободителей в память о погибших.

