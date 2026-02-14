«Милан» едва не проиграл аутсайдеру: гол Модрича спас команду в Пизе

Тринадцатого февраля 2026 года «Милан» одержал выездную победу над «Пизой» со счётом 2:1 в матче Серии А. Рубен Лофтус-Чик открыл счёт, Фелипе Лойола сравнял положение во втором тайме. Решающий гол на 85-й минуте забил Лука Модрич, подобрав отскок в штрафной и точно пробив с близкого расстояния. Адриен Рабио получил вторую жёлтую карточку и был удалён. «Милан» набрал 53 очка и отстаёт от лидирующего «Интера» на пять баллов. «Пиза» с 15 очками в 25 матчах остаётся в зоне вылета.
Первым в счёте открылся «Милан» благодаря голу Рубена Лофтуса-Чика в первом тайме. Однако во второй половине игры аутсайдер турнира проявил характер: Фелипе Лойола поразил ворота гостей, отметившись первым забитым мячом в сезоне за «Пизу» и восстановив паритет на табло. После этого равновесие сохранялось вплоть до финальных минут основного времени.
Ключевой момент матча наступил за пять минут до окончания встречи. Лука Модрич, получив отскочивший мяч внутри штрафной площади соперника, технично завершил атаку ударом с близкого расстояния. Тридцатилетний хорватский футболист, демонстрируя присущее ему чувство момента, принёс команде столь необходимую победу в условиях ожесточённого сопротивления хозяев.
Защитные усилия «Пизы» осложнились в концовке матча, когда полузащитник Адриен Рабио был удалён с поля за получение второго предупреждения. Несмотря на численное преимущество, «Милан» сумел удержать победный счёт лишь благодаря собранности в финальные минуты.
После этой встречи «Милан» упрочил позицию на второй строчке турнирной таблицы Серии А, набрав пятьдесят три очка в двадцати четырёх проведённых играх. Отставание от лидирующего миланского «Интера» сократилось до пяти очков. Следующим испытанием для «Интера» станет домашний матч против туринского «Ювентуса», занимающего четвёртое место в чемпионате, запланированный на субботу, четырнадцатое февраля.
В свою очередь, «Пиза» осталась в критической ситуации в борьбе за сохранение прописки в элите итальянского футбола. После двадцати пяти туров в активе команды пятнадцать очков, что на шесть баллов меньше, чем у клуба, занимающего последнюю безопасную позицию. В текущем сезоне пизанцы одержали лишь одну победу в чемпионате, что делает их положение крайне шатким за шестьдесят семь минут до окончания регулярного чемпионата.
Победа в Пизе стала важным шагом для «Милана» в гонке за чемпионский титул. Команда продемонстрировала характер и умение добывать результат в условиях, когда соперник оказывал упорное сопротивление на своём поле. Гол Луки Модрича в концовке матча вновь подтвердил его статус игрока, способного решать исход встречи в ответственные моменты.