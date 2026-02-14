«Милан» едва не проиграл аутсайдеру: гол Модрича спас команду в Пизе

В свою очередь, «Пиза» осталась в критической ситуации в борьбе за сохранение прописки в элите итальянского футбола. После двадцати пяти туров в активе команды пятнадцать очков, что на шесть баллов меньше, чем у клуба, занимающего последнюю безопасную позицию. В текущем сезоне пизанцы одержали лишь одну победу в чемпионате, что делает их положение крайне шатким за шестьдесят семь минут до окончания регулярного чемпионата.