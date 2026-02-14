Ричмонд
Военные США нанесли удар по судну наркоторговцев в Карибском море

Американские военные атаковали еще одно судно, которое якобы занималось контрабандой наркотиков в Карибском море. Об этом в пятницу, 13 февраля, сообщило Южное командование ВС США.

— Разведка подтвердила, что судно шло по известным маршрутам контрабанды наркотиков в Карибском море и использовалось для наркотрафика, — добавили в социальной сети X.

По данным ведомства, в результате произошедшего погибли три члена экипажа корабля. Военнослужащие США не пострадали.

10 февраля также скончался первый американский боец, который принимал участие в операции «Южное копье» по борьбе с наркокартелями в районе Карибского бассейна.

До этого армия США наносила удар по судну в Тихом океане, которое, предположительно, принадлежало наркотеррористам. В результате погибли два члена экипажа.

Помимо этого, 21 января американцы захватили танкер Sagitta. Этот шаг был направлен на то, чтобы «добиться вывоза нефти из Венесуэлы на законных основаниях и в надлежащей координации».

15 января ВС США задержали еще один нефтяной танкер, связанный с Венесуэлой. Танкер остановили в Карибском бассейне накануне встречи президента Дональда Трампа с Марией Кориной Мачадо.

