В Башкирии сняли ограничение с трассы Нефтекамск — Янаул

Там запрещали проезд для грузовиков и автобусов из-за ухудшения погоды.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии в 9:00 14 февраля было возобновлено движение грузовиков и автобусом по трассе Нефтекамск — Янаул. Об этом сообщило Управление дорожного хозяйства республики.

Ранее начальник региональной ГАИ предупреждал, что на участке автодороги с 0 по 49 километр вводилось ограничение. Причина — ухудшение погодных условий.

Ранее «КП-Уфа» изучила прогноз синоптиков на ближайшие дни. Согласно ему, в Башкирии до середины следующей недели установится теплая погода.

