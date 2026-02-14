В Башкирии сняли ограничение с трассы Нефтекамск — Янаул

В Башкирии в 9:00 14 февраля было возобновлено движение грузовиков и автобусом по трассе Нефтекамск — Янаул. Об этом сообщило Управление дорожного хозяйства республики.
Ранее начальник региональной ГАИ предупреждал, что на участке автодороги с 0 по 49 километр вводилось ограничение. Причина — ухудшение погодных условий.
Ранее «КП-Уфа» изучила прогноз синоптиков на ближайшие дни. Согласно ему, в Башкирии до середины следующей недели установится теплая погода.
