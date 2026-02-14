Президент Финляндии устроил перепалку на Мюнхенской конференции: что стало причиной

Президент Финляндии Александр Стубб вступил в перепалку с главой Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала в ходе панельной дискуссии на Мюнхенской конференции, передает финская газета Ilta-Sanomat.
Стубб нервно отреагировал на слова Оконджо-Ивеала о небольшом размере Финляндии, перейдя на личности.
«Да, я такой, со всеми своими 190 сантиметрами», — заявил финский лидер.
По мнению автора публикации, Стубба могли задеть слова Оконджо-Ивеала о принадлежности Финляндии к «малым и средним государствам», не попадающим в список глобальных сил.
В публикации уточняется, что под «средней державой» подразумевают страны, которые не являются мировой сверхдержавой, но тем не менее обладают серьезным влиянием и центральным положением в международных отношениях.
Напомним, официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала лидерами по неадекватности заявлений в 2025 году финских политиков, включая президента страны. По ее словам, финские политики постоянно позволяют себе искажения истории и противоречивые оценки, в том числе касающиеся роли своей страны.