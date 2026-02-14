Ричмонд
Президент Финляндии устроил перепалку на Мюнхенской конференции: что стало причиной

Ilta-Sanomat: Cтубб вступил в перепалку на панельной дискуссии в Мюнхене.

Источник: Комсомольская правда

Президент Финляндии Александр Стубб вступил в перепалку с главой Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала в ходе панельной дискуссии на Мюнхенской конференции, передает финская газета Ilta-Sanomat.

Стубб нервно отреагировал на слова Оконджо-Ивеала о небольшом размере Финляндии, перейдя на личности.

«Да, я такой, со всеми своими 190 сантиметрами», — заявил финский лидер.

По мнению автора публикации, Стубба могли задеть слова Оконджо-Ивеала о принадлежности Финляндии к «малым и средним государствам», не попадающим в список глобальных сил.

В публикации уточняется, что под «средней державой» подразумевают страны, которые не являются мировой сверхдержавой, но тем не менее обладают серьезным влиянием и центральным положением в международных отношениях.

Напомним, официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала лидерами по неадекватности заявлений в 2025 году финских политиков, включая президента страны. По ее словам, финские политики постоянно позволяют себе искажения истории и противоречивые оценки, в том числе касающиеся роли своей страны.

