Ученые рассказали, какие продукты продлевают жизнь мужчинам и женщинам

Исследование, результаты которого опубликованы в журнале Science Advances и представлены на конференции AAAS в Фениксе (Аризона), показало, что для женщин наибольшую пользу приносит «Альтернативная средиземноморская диета», а для мужчин — «Диета по снижению риска диабета». Обе диеты включают высокое потребление фруктов, овощей и полезных жиров и ограничение обработанного мяса, однако женщины должны особенно обращать внимание на цельнозерновые продукты, а мужчины — на кофе и отказ от сладких напитков.