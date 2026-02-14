Ричмонд
Ученые рассказали, какие продукты продлевают жизнь мужчинам и женщинам

Для увеличения продолжительности жизни женщинам рекомендуется употреблять больше цельнозерновых продуктов, а мужчинам — пить кофе и ограничивать сладкие напитки.

Для увеличения продолжительности жизни женщинам рекомендуется употреблять больше цельнозерновых продуктов, а мужчинам — пить кофе и ограничивать сладкие напитки. К такому выводу пришли ученые после анализа данных более 100 тысяч жителей Великобритании.

Исследование, результаты которого опубликованы в журнале Science Advances и представлены на конференции AAAS в Фениксе (Аризона), показало, что для женщин наибольшую пользу приносит «Альтернативная средиземноморская диета», а для мужчин — «Диета по снижению риска диабета». Обе диеты включают высокое потребление фруктов, овощей и полезных жиров и ограничение обработанного мяса, однако женщины должны особенно обращать внимание на цельнозерновые продукты, а мужчины — на кофе и отказ от сладких напитков.

Диета для мужчин увеличила ожидаемую продолжительность жизни до трех лет к 45 годам, для женщин — до 2,3 лет в среднем возрасте. Кроме того, ученые из Queen Mary University of London и Tonji Medical College отметили, что соблюдение здоровых диет снижает риск смерти, особенно от рака и заболеваний дыхательных путей.

Отдельные продукты также оказались особенно полезны: употребление большого количества фруктов и овощей снижает риск преждевременной смерти на 5%, чай — на 4%, орехи и курица — на 3%. С другой стороны, сладкие напитки увеличивают риск на 7%, картофель и обработанное мясо — на 4%, а чрезмерное употребление сладостей — на 5%.

Авторы исследования подчеркнули, что положительное влияние диет сохраняется независимо от генетической предрасположенности к долголетию.

Ранее эксперт по долголетию назвал фасоль и чечевицу самыми важными продуктами.