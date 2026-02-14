Лондонский стадион «Тоттенхэм Хотспур» примет бой Фьюри и Махмудова

Тайсон Фьюри вернётся на ринг 11 апреля 2026 года на лондонском стадионе «Тоттенхэм Хотспур». Его соперником станет россиянин Арсланбек Махмудов. 37-летний британец не проводил боёв после двух поражений от Александра Усика в 2024 году. Для Фьюри это первое выступление в Англии с декабря 2022 года. Поединок будет транслироваться на Netflix.
Лондон примет одно из самых ожидаемых возвращений в мировом боксе. Тайсон Фьюри, бывший чемпион мира в супертяжёлом весе, возобновит профессиональную карьеру 11 апреля 2026 года на стадионе «Тоттенхэм Хотспур». Его соперником станет российский боксёр Арсланбек Махмудов. Дата поединка была объявлена в январе текущего года, тогда как информация о месте проведения стала достоянием общественности лишь на текущей неделе.
Тайсон Фьюри, 37-летний уроженец Манчестера, отсутствовал на ринге более полутора лет после двух последовательных поражений в 2024 году. В мае того же года в Эр-Рияде он уступил украинцу Александру Усику раздельным решением судей, потеряв титулы по версиям WBA, IBF, WBO и IBO. Семь месяцев спустя, в декабре 2024 года, на той же саудовской арене Фьюри проиграл реванш единогласным решением. Эти два поражения стали первыми в его профессиональной карьере, доведя его статистику до 34 побед, 2 поражений и 1 ничьей.
Последний поединок Фьюри на британской земле состоялся 3 декабря 2022 года именно на стадионе «Тоттенхэм Хотспур», где он уверенно защитил чемпионские пояса против соотечественника Дерека Чисоры. После этого боя Фьюри одержал победу над бывшим чемпионом UFC в тяжёлом весе Фрэнсисом Нганну в Эр-Рияде 28 октября 2023 года, прежде чем дважды уступить Усику в 2024 году.
Арсланбек Махмудов, 36-летний представитель России, подойдёт к поединку с показателями 21 победа и 2 поражения в профессиональном зачёте. В октябре 2025 года он одержал единогласную победу над британцем Дэвидом Алленом в Шеффилде, что стало его второй победой на территории Англии подряд. Предстоящий бой с Фьюри станет для Махмудова первой встречей на столь масштабной арене и серьёзным испытанием в карьере.
Стадион «Тоттенхэм Хотспур», вмещающий свыше 62 тысяч зрителей, помимо функций домашней арены одноимённого клуба Премьер-лиги, регулярно принимает крупные спортивные события. Ежегодно на его территории проводятся два матча Национальной футбольной лиги США, а также концерты и другие массовые мероприятия. Для Фьюри этот стадион имеет особое значение как место последней успешной защиты титула на родине.
Трансляция поединка Фьюри и Махмудова будет осуществлена стриминговым сервисом Netflix, что продолжает тенденцию привлечения платформой крупных боксёрских событий. Ранее сервис уже транслировал несколько значимых боёв, включая встречи с участием Фьюри, что расширяет доступность профессионального бокса для глобальной аудитории.
Возвращение Тайсона Фьюри на ринг после череды поражений вызывает широкий интерес в боксёрском сообществе. Его решение провести бой на знакомой британской арене может стать первым шагом к возможному третьему поединку с Александром Усиком или другим претендентом на чемпионские титулы. Для Арсланбека Махмудова поединок представляет уникальную возможность заявить о себе на международном уровне. Британская публика вновь увидит Фьюри в действии спустя более чем два года после его последнего выступления на территории Соединённого Королевства.
В преддверии поединка Махмудов поделился в соцсетях фотографией с «Цыганским королем», сделанной в 2017 году в Монреале.
«Лет 10 назад я сделал с ним фото как фанат, а сегодня мы уже соперники на ринге! Это тот момент, когда мечта становится реальностью! И если Господь довел меня до этого боя, значит, доведет и до победы», — написал российский боксер.