Лондонский стадион «Тоттенхэм Хотспур» примет бой Фьюри и Махмудова

Тайсон Фьюри, 37-летний уроженец Манчестера, отсутствовал на ринге более полутора лет после двух последовательных поражений в 2024 году. В мае того же года в Эр-Рияде он уступил украинцу Александру Усику раздельным решением судей, потеряв титулы по версиям WBA, IBF, WBO и IBO. Семь месяцев спустя, в декабре 2024 года, на той же саудовской арене Фьюри проиграл реванш единогласным решением. Эти два поражения стали первыми в его профессиональной карьере, доведя его статистику до 34 побед, 2 поражений и 1 ничьей.