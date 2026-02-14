Бывшая жена Дмитрия Диброва Полина этот День святого Валентина, скорее всего, проведёт не в нашей стране. О том, куда она может отправиться с Романом Товстиком 14 февраля, девушка рассказала накануне праздника всех влюбленных.
Полина Диброва раскрыла планы на День всех влюбленных
