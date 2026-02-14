В Перми автобус № 33 поедет по новому маршруту с 16 февраля

С 16 февраля в Перми изменится схема движения автобусного маршрута № 33. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.
Теперь при следовании в сторону центра автобус будет двигаться по более широкой улице Маршала Жукова. Ранее транспорт проходил через улицу Лермонтова. По информации ведомства, корректировка маршрута сделана для того, чтобы сделать движение более безопасным и стабильным.
Также в расписании появится новая остановка — «Ул. Лермонтова». При этом остановку «Замок в долине» исключат для автобусов, направляющихся в центр.
Ранее «КП-пермь» писала, что в апреле жители Перми смогут ездить на более вместительных автобусах по маршрутам № 12 и № 54.