В Перми автобус № 33 поедет по новому маршруту с 16 февраля

Теперь при следовании в сторону центра автобус будет двигаться по более широкой улице Маршала Жукова. Ранее транспорт проходил через улицу Лермонтова. По информации ведомства, корректировка маршрута сделана для того, чтобы сделать движение более безопасным и стабильным.