Назван возраст выхода на пенсию по старости в 2026 году

«Возраст выхода на пенсию у женщин — 59 лет (1967 год рождения), а у мужчин — 64 года (1962 год рождения)», — уточнила она.
Подольская пояснила, что текущий год станет завершающим в переходном периоде, в течение которого происходило постепенное повышение пенсионного возраста. С 2028 года женщины смогут выходить на пенсию с 60 лет, мужчины — с 65 лет.
Кроме того, с 1 января 2026 года страховые пенсии как работающих, так и неработающих пенсионеров были проиндексированы на 7,6%.
Ранее министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков сообщил, что с 1 апреля 2026 года социальные пенсии миллионов россиян будут проиндексированы на 6,8%. Повышение затронет почти 4,3 миллиона человек, из которых около 3,6 миллиона — получатели социальных пенсий, а порядка 700 тысяч — государственного пенсионного обеспечения.
Больше новостей о финансах, рынках и бизнесе — читайте в разделе «Экономика» на Life.ru.