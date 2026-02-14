Ричмонд
Назван возраст выхода на пенсию по старости в 2026 году

В 2026 году женщины в России смогут оформить пенсию по старости в 59 лет, а мужчины — в 64 года. Об этом РИА «Новости» напомнила эксперт Президентской академии Татьяна Подольская.

«Возраст выхода на пенсию у женщин — 59 лет (1967 год рождения), а у мужчин — 64 года (1962 год рождения)», — уточнила она.

Подольская пояснила, что текущий год станет завершающим в переходном периоде, в течение которого происходило постепенное повышение пенсионного возраста. С 2028 года женщины смогут выходить на пенсию с 60 лет, мужчины — с 65 лет.

Кроме того, с 1 января 2026 года страховые пенсии как работающих, так и неработающих пенсионеров были проиндексированы на 7,6%.

Ранее министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков сообщил, что с 1 апреля 2026 года социальные пенсии миллионов россиян будут проиндексированы на 6,8%. Повышение затронет почти 4,3 миллиона человек, из которых около 3,6 миллиона — получатели социальных пенсий, а порядка 700 тысяч — государственного пенсионного обеспечения.

