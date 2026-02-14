Назван возраст выхода на пенсию по старости в 2026 году

Ранее министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков сообщил, что с 1 апреля 2026 года социальные пенсии миллионов россиян будут проиндексированы на 6,8%. Повышение затронет почти 4,3 миллиона человек, из которых около 3,6 миллиона — получатели социальных пенсий, а порядка 700 тысяч — государственного пенсионного обеспечения.