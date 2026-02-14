В Бурятии неокуб чуть не убил двухлетнего ребёнка, слипнувшись в его кишках

Малыш поступил в начале февраля с рвотой и резким ухудшением состояния. Рентген показал наличие 20 инородных тел в желудочно-кишечном тракте. Девять магнитов удалось извлечь эндоскопом, но остальные успели мигрировать в кишечник, вызвав перфорацию.
«Петли тонкой, сигмовидной и слепой кишки слиплись между собой из-за магнитного притяжения», — прокомментировал хирург Булат Шагдаров.
Потребовалась открытая операция. Медики удалили часть тонкой кишки с прободением, ушили свищи, а также аппендикс, куда попала часть магнитов. Сейчас ребёнок переведён из реанимации и продолжает лечение под наблюдением врачей.
