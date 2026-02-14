В России заблокировали около трех тысяч сайтов за продажу запрещенных БАДов

Роспотребнадзор напомнил, что покупать БАД необходимо только у официальных поставщиков и в аптеках. Также нужно проверять наличие регистрационных документов, а при сомнениях в качестве или происхождении товара обращаться в территориальные органы ведомства или на горячую линию Единого консультационного центра по телефону 8 (800) 555−49−43 (звонок бесплатный).