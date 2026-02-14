Ричмонд
В России заблокировали около трех тысяч сайтов за продажу запрещенных БАДов

Роспотребнадзор заблокировал около трех тысяч сайтов с информацией о продаже БАД.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Около 3 тысяч интернет-ресурсов с информацией о розничной продаже запрещенных БАД заблокировано в РФ, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.

«Специалисты Роспотребнадзора продолжают работу по выявлению и блокировке интернет-ресурсов, распространяющих информацию о розничной продаже биологически активных добавок (БАД), реализация которых запрещена в России. По результатам подготовленных ведомством решений заблокировано уже около 3 тысяч подобных площадок», — рассказали в ведомстве.

Там уточнили, что среди таких ресурсов были объявления, карточки товаров и страницы интернет-магазинов, предлагающие к реализации под видом пищевых добавок продукцию без регистрации, содержащую запрещенные компоненты: таблетки для похудения, препараты для щитовидной железы, лимфодренажный напиток.

Также в этом списке встречались капсулы для сна и средства против стресса с гамма-аминомасляной кислотой, которая относится к фармацевтическим субстанциям и запрещена в составах БАД.

«Кроме того, в каталогах выявлена продукция с мелатонином животного происхождения, запрещенным в составе БАД, а также с витамином D3 в суточной дозе 125 микрограммов (5000 МЕ), что превышает допустимый предел для БАД к пище — 15 микрограммов (600 МЕ)», — уточнили в пресс-службе.

Роспотребнадзор напомнил, что покупать БАД необходимо только у официальных поставщиков и в аптеках. Также нужно проверять наличие регистрационных документов, а при сомнениях в качестве или происхождении товара обращаться в территориальные органы ведомства или на горячую линию Единого консультационного центра по телефону 8 (800) 555−49−43 (звонок бесплатный).