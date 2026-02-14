Ричмонд
Ловите солнце! И ещё 4 совета, чтобы пережить бесконечную зиму

Чтобы легче пережить последние недели зимы и встретить весну в хорошем расположении духа, психолог Наталья Медведева в беседе с Здоровьем Mail дала пять практических советов. Прежде всего она рекомендовала ловить солнце: больше гулять в светлое время суток, чтобы восполнить дефицит естественного света, и добавить физической активности для поддержания энергии.

Источник: Life.ru

Второй важный пункт — режим сна: если чувствуется усталость, нужно позволить себе отдых и не требовать от себя выполнения всех запланированных дел. Третьим способом борьбы с хандрой эксперт назвала обновление пространства: перестановка, новые шторы или даже другой маршрут для прогулки создают ощущение новизны.

Также она посоветовала уделять время хобби и общению с друзьями — даже 15 минут любимого занятия в день способны зарядить позитивом. Наконец, очень важно фокусироваться на хорошем, меньше времени проводить в соцсетях и помнить, что зима не вечна.

