Ловите солнце! И ещё 4 совета, чтобы пережить бесконечную зиму

Второй важный пункт — режим сна: если чувствуется усталость, нужно позволить себе отдых и не требовать от себя выполнения всех запланированных дел. Третьим способом борьбы с хандрой эксперт назвала обновление пространства: перестановка, новые шторы или даже другой маршрут для прогулки создают ощущение новизны.
Также она посоветовала уделять время хобби и общению с друзьями — даже 15 минут любимого занятия в день способны зарядить позитивом. Наконец, очень важно фокусироваться на хорошем, меньше времени проводить в соцсетях и помнить, что зима не вечна.
