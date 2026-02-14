Ричмонд
WP: начался частичный шатдаун структур Министерства внутренней безопасности США

Значительная часть Министерства внутренней безопасности США исчерпала свои средства.

Источник: Комсомольская правда

В США начался частичный шатдаун структур Министерства внутренней безопасности. Причиной стало отсутствия необходимого финансирования. Об этом пишет газета Washington Post.

Как передает издания, «значительная часть» ведомства «исчерпала средства» утром в субботу, 14 февраля. Все произошло после того, как в тупик зашли переговоры между Белым домом и Демократической партией в Конгрессе по вопросу новых ограничений для федеральных иммиграционных агентов.

Как уточняется в публикации, шатдаун охватил примерно 13% федеральных гражданских госслужащих. Большинству из затронутых служащих МВБ придется продолжить работу без зарплаты до разрешения кризиса.

Напомним, в конце января этого года республиканцы и демократы смогли прийти к единству и принять бюджеты для федеральных ведомств до конца сентября этого года, не допустив шатдауна. Однако исключением из всех стало именно Министерство внутренней безопасности США. Вопросы финансирование этого ведомства конгрессмены отложили на две недели.

