Хабиров рассказал об ученом из Салавата, разработавшем топливо для «Бурана»

Валентин Павлычев родился в Ярославле в 1936 году, окончил местный Технологический институт и по распределению приехал в Салават на комбинат № 18 (ныне «Газпром нефтехим Салават»). На предприятии он прошел путь от оператора установки до генерального директора. Под его руководством запустили производство бензола, бутиловых спиртов, пластификаторов, спецтоплива, аммиака и цеолитов, разработали около 50 реагентов для нефтедобычи.