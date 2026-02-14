Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хабиров рассказал об ученом из Салавата, разработавшем топливо для «Бурана»

Валентин Павлычев, создатель синтина и гептила для космических программ, отметил 90-летие.

Источник: Комсомольская правда

Глава Башкирии Радий Хабиров в своей рубрике «ЖЗЛ_Башкортостан» рассказал о выдающемся химике Валентине Павлычеве, который 12 февраля отметил 90-летний юбилей. Ученый известен разработкой синтина — топлива для космического корабля «Буран» и аппаратов, отправлявшихся на Венеру. Кроме того, Павлычев занимался организацией производства гептила для ракет «Восток» и «Союз».

Валентин Павлычев родился в Ярославле в 1936 году, окончил местный Технологический институт и по распределению приехал в Салават на комбинат № 18 (ныне «Газпром нефтехим Салават»). На предприятии он прошел путь от оператора установки до генерального директора. Под его руководством запустили производство бензола, бутиловых спиртов, пластификаторов, спецтоплива, аммиака и цеолитов, разработали около 50 реагентов для нефтедобычи.

В 1990-е годы Павлычев, возглавляя «Салаватнефтеоргсинтез», настоял на сохранении предприятия как единого производственного комплекса. Он также руководил строительством Салаватского химического завода, преподавал в филиале Уфимского нефтяного института и занимался изобретательской деятельностью. Среди наград — орден Октябрьской Революции, медаль «За трудовую доблесть», звания «Изобретатель СССР» и «Почётный нефтехимик».

Сейчас ученый сотрудничает с предприятием "БашИнком — участвует в разработке биотехнологии для повышения содержания витаминов и минералов в продуктах.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.