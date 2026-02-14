Хабиров рассказал об ученом из Салавата, разработавшем топливо для «Бурана»

Глава Башкирии Радий Хабиров в своей рубрике «ЖЗЛ_Башкортостан» рассказал о выдающемся химике Валентине Павлычеве, который 12 февраля отметил 90-летний юбилей. Ученый известен разработкой синтина — топлива для космического корабля «Буран» и аппаратов, отправлявшихся на Венеру. Кроме того, Павлычев занимался организацией производства гептила для ракет «Восток» и «Союз».
Валентин Павлычев родился в Ярославле в 1936 году, окончил местный Технологический институт и по распределению приехал в Салават на комбинат № 18 (ныне «Газпром нефтехим Салават»). На предприятии он прошел путь от оператора установки до генерального директора. Под его руководством запустили производство бензола, бутиловых спиртов, пластификаторов, спецтоплива, аммиака и цеолитов, разработали около 50 реагентов для нефтедобычи.
В 1990-е годы Павлычев, возглавляя «Салаватнефтеоргсинтез», настоял на сохранении предприятия как единого производственного комплекса. Он также руководил строительством Салаватского химического завода, преподавал в филиале Уфимского нефтяного института и занимался изобретательской деятельностью. Среди наград — орден Октябрьской Революции, медаль «За трудовую доблесть», звания «Изобретатель СССР» и «Почётный нефтехимик».
Сейчас ученый сотрудничает с предприятием "БашИнком — участвует в разработке биотехнологии для повышения содержания витаминов и минералов в продуктах.
