Володин запустил опрос о необходимости усиления контроля за видеоиграми

Володин спросил подписчиков, следует ли усилить контроль за видеоиграми.

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем канале на платформе Max запустил опрос о необходимости усиления контроля за видеоиграми, в которые играют подростки.

«Считаете ли вы правильным усилить контроль за видеоиграми, в которые играют подростки?» — написал он.

По словам председателя Госдумы, эксперты приходят к выводам, что последние ЧП в учебных заведениях с участием подростков могут быть связаны с их увлечением видеоиграми.

«Через игровые платформы и сопутствующие приложения детей вовлекают в сообщества и чаты, содержащие деструктивный и запрещённый контент. Где вербуют для совершения нападений и других преступлений. Подробно инструктируют и обещают спонсировать покупку оружия», — добавил он.

По словам Володина, известно, что за такими движениями стоят в том числе украинские террористы, рассматривается версия, что недавние нападения могут быть связаны между собой.

