Глава Олимпиады-2028 продает бизнес из-за переписки с помощницей Эпштейна

Кейси Вассерман, глава оргкомитета Олимпиады-2028 в Лос-Анджелесе, выставил на продажу своё талант-агентство после скандала с перепиской с осуждённой Гислейн Максвелл, сообщницей Джеффри Эпштейна. Общественная критика и потеря клиентов вынудили его признать, что его имя отвлекает от работы компании. Вассерман отрицает связи с Эпштейном, извинился за общение с Максвелл. Оргкомитет оставил его на посту после внутренней проверки.
Кейси Вассерман, возглавляющий организационный комитет летних Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе, принял решение о продаже своего агентства по поиску талантов и маркетингу Wasserman. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal 13 февраля 2026 года. Шаг последовал за волной общественной критики, вызванной раскрытием электронной переписки Вассермана с Гислейн Максвелл, осуждённой за участие в торговле людьми и признанной сообщницей финансиста Джеффри Эпштейна.
Публикация архивных сообщений, в которых Вассерман поддерживал игривый тон общения с Максвелл, спровоцировала массовые призывы к его отставке с поста председателя оргкомитета LA28. Параллельно бизнес-империя Вассермана понесла ощутимые потери: поп-исполнительница Чаппелл Роан объявила о прекращении сотрудничества с его частной компанией, не связанной напрямую с талант-агентством.
Вассерман неоднократно заявлял, что никогда не имел личных или деловых отношений с Джеффри Эпштейном, скончавшимся в тюрьме в 2019 году. В отношении Гислейн Максвелл он принёс публичные извинения, пояснив, что знакомство с ней состоялось задолго до того, как масштабы преступлений, совершённых ею совместно с Эпштейном, стали достоянием общественности.
По информации издания, в служебной записке, направленной сотрудникам агентства, Вассерман указал, что его имя стало отвлекать внимание от операционной деятельности компании. В документе он выразил глубокое сожаление по поводу доставленных неудобств, вызванных его прошлыми личными ошибками, и отметил несправедливость сложившейся ситуации как по отношению к персоналу, так и к клиентам агентства, за которых фирма несёт ответственность.
Представители талант-агентства отказались предоставить комментарии по запросу СМИ. Тем не менее, источники подтвердили запуск процесса поиска покупателя для бизнеса, специализирующегося на представлении интересов спортсменов, артистов и брендов в сфере маркетинга и спонсорства.
Организаторы Олимпийских игр в Лос-Анджелесе ранее провели внутреннюю проверку контактов Вассермана с Максвелл и Эпштейном. По итогам расследования было заявлено, что его отношения с фигурантами скандала не выходили за рамки информации, уже находящейся в открытом доступе. На этом основании было принято решение сохранить за Вассерманом пост председателя оргкомитета LA28, несмотря на продолжающуюся общественную дискуссию вокруг его прошлого.
Решение о продаже агентства расценивается экспертами как попытка минимизировать репутационные риски для олимпийского проекта, который находится в фазе активной подготовки к проведению Игр в 2028 году. Вассерман остаётся ключевой фигурой в реализации масштабного спортивного мероприятия, однако его коммерческие активы вне оргкомитета подвергаются реструктуризации в ответ на давление общественного мнения.