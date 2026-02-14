Глава Олимпиады-2028 продает бизнес из-за переписки с помощницей Эпштейна

По информации издания, в служебной записке, направленной сотрудникам агентства, Вассерман указал, что его имя стало отвлекать внимание от операционной деятельности компании. В документе он выразил глубокое сожаление по поводу доставленных неудобств, вызванных его прошлыми личными ошибками, и отметил несправедливость сложившейся ситуации как по отношению к персоналу, так и к клиентам агентства, за которых фирма несёт ответственность.