Храп оказался маркером скрытого недуга, убивающего во сне

«Человек засыпает, его мышцы расслабляются, в том числе расслабляются, а точнее, спадаются дыхательные пути на уровне глотки, и они становятся преградой для поступления воздуха», — отметила она в интервью «Вечерней Москве».
В такие моменты уровень кислорода в крови критически падает, и организм, ощущая удушье, экстренно «будит» себя, чтобы возобновить дыхание. Без лечения болезнь провоцирует тяжёлые осложнения: аритмию, гипертонию, сердечную недостаточность, диабет, снижение когнитивных функций и либидо. Храп — основной маркер апноэ, который многие игнорируют.
Смерть непосредственно от храпа случается крайне редко, однако осложнения, которые он вызывает, уносят жизни регулярно. Чтобы предотвратить трагедию, важно своевременно обратиться к пульмонологу или сомнологу. Специалист оценит риск СОАС и при необходимости назначит диагностику. Заболевание успешно лечится, заключила эксперт.
