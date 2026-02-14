Ричмонд
Храп оказался маркером скрытого недуга, убивающего во сне

Миллионы людей страдают от скрытого апноэ во сне, годами не получая лечения, что в перспективе может привести к летальному исходу. Синдром обструктивного апноэ сна (СОАС) проявляется остановками дыхания из-за расслабления и спада мышц глотки, рассказала врач-пульмонолог Яна Исаева.

Источник: Life.ru

«Человек засыпает, его мышцы расслабляются, в том числе расслабляются, а точнее, спадаются дыхательные пути на уровне глотки, и они становятся преградой для поступления воздуха», — отметила она в интервью «Вечерней Москве».

В такие моменты уровень кислорода в крови критически падает, и организм, ощущая удушье, экстренно «будит» себя, чтобы возобновить дыхание. Без лечения болезнь провоцирует тяжёлые осложнения: аритмию, гипертонию, сердечную недостаточность, диабет, снижение когнитивных функций и либидо. Храп — основной маркер апноэ, который многие игнорируют.

Смерть непосредственно от храпа случается крайне редко, однако осложнения, которые он вызывает, уносят жизни регулярно. Чтобы предотвратить трагедию, важно своевременно обратиться к пульмонологу или сомнологу. Специалист оценит риск СОАС и при необходимости назначит диагностику. Заболевание успешно лечится, заключила эксперт.

Ранее сомнолог рассказала, какой ужин гарантирует крепкий и здоровый сон. Кроме того, невролог объяснил, как храп подсказывает нам о проблемах со здоровьем.

Самое важное о медицине, советы врачей и новые исследования — в разделе «Здоровье» на Life.ru.