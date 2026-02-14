Ричмонд
В Центробанке объяснили причины повышения цен на Дону в январе

Цены на овощи в Ростовской области увеличились из-за непогоды.

Источник: Комсомольская правда

Банк России объяснил, почему в январе цены в Ростовской области выросли быстрее обычного. Главная причина — повышение НДС, которое компании сразу перенесли в стоимость.

В Центробанке отметили, что цены на овощи и фрукты поднялись из-за плохой погоды, которая увеличила расходы тепличных хозяйств на отопление. Из-за повышения акцизов выросли цены на бензин, табак и алкоголь.

— Ускорение роста стоимости в начале года было временным. Пик пришелся на первые две недели января, после чего цены начали снижаться. Сейчас годовая инфляция составляет 6,3%, — уточнили в ведомстве.

Банк России также сообщил, что прогноз инфляции повышен до 4,5−5,5%. Базовый сценарий предполагает, что во втором полугодии инфляция будет стабильной и составит около 4%.

